«Столько слез и отчаяния»: невестка Валерии стала жертвой обмана

06 июня 2025, 11:24

Невестка Валерии Лиана Шульгина стала жертвой мошенников в соцсетях

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм*/lianashulginaa)

Невестка певицы Валерии, недавно ставшая матерью, стала жертвой мошенников в соцсетях. По словам Лианы Шульгиной, она потеряла доступ к своему блогу после перехода по поддельной ссылке от «рекламного агента». Об этом пишет интернет-издание «Страсти».







«Пыталась работать, отвлекаться, но к вечеру сильно накрывало (сюда же нестабильный гормональный фон). Столько слез, бессонных ночей и отчаяния... Думала, что потеряла то, что создавала упорным трудом навсегда», — рассказала она о пережитом стрессе.

