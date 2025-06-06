«Столько слез и отчаяния»: невестка Валерии стала жертвой обмана
Невестка Валерии Лиана Шульгина стала жертвой мошенников в соцсетях
Невестка певицы Валерии, недавно ставшая матерью, стала жертвой мошенников в соцсетях. По словам Лианы Шульгиной, она потеряла доступ к своему блогу после перехода по поддельной ссылке от «рекламного агента». Об этом пишет интернет-издание «Страсти».
«Пыталась работать, отвлекаться, но к вечеру сильно накрывало (сюда же нестабильный гормональный фон). Столько слез, бессонных ночей и отчаяния... Думала, что потеряла то, что создавала упорным трудом навсегда», — рассказала она о пережитом стрессе.Послеродовой период усугубил ситуацию — звездная мама призналась, что из-за сильного волнения ей было тяжело ухаживать за новорожденным сыном. Она выразила разочарование в своем поступке, не понимая, как могла «купиться на дешевый развод». В истории со взломом аккаунта девушка винила себя.
*Запрещен в РФ