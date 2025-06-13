Недавно родившая невестка Валерии пожалела о пластике груди: «Винила себя за то, что не смогу кормить»

13 июня 2025, 18:31

Невестка Валерии Лиана Шульгина пожалела о пластике груди

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)

Звезды отечественного шоу-бизнеса часто прибегают к услугам пластических хирургов ради тела мечты. Однако не всегда такие хирургические вмешательства заканчиваются положительно.





Лиана Шульгина поделилась, что после родов очень пожалела об операции по увеличению груди. Невестка Валерии объяснила, что доктора не смогли точно сказать, сможет ли она кормить сына Мирона грудью или придётся отдать предпочтение смесям.





«Консультировалась с врачами о грудном вскармливании. Все говорили: „Попробуйте, посмотрим“. После родов УЗИ снова показало жидкость слева. Думали её немного и будем наблюдать. Грудь увеличилась на три размера, но молока было мало: такая реакция организма на имплантаты и молоко. Через две недели поднялась температура выше 37. Никаких застоев, но я чувствовала – что-то не так. Сделала контгрольное УЗИ и… жидкость увеличилась в три раза, появились три кисты, воспаление по всей груди, увеличение лимфоузлов, смещение левого имплантата», – поделилась блогер в личном блоге.