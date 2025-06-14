«Все-таки женщина расцветает в любви»: Анфиса Чехова снялась на руках у возлюбленного в Турции

14 июня 2025, 12:44

Анфиса Чехова выложила совместные фото с Александром Златопольским

Анфиса Чехова (Фото: Инстаграм* @achekhova)

47-летняя телеведущая Анфиса Чехова отдыхает с Александром Златопольским на побережье Средиземного моря. Телеведущая и ее возлюбленный устроили романтичную фотосессию на пляже.





Звезда счастлива в отношениях с актером сериала «Глухарь». В настоящее время Анфиса и ее возлюбленный отдыхают в турецком Белеке. Компанию паре составил сын Чеховой Соломон.



Влюбленные решили сделать серию романтических снимков. Анфиса появилась в расслабленном образе: она выбрала светлую укороченную рубашку и свободные розовые брюки. Продюсер надел футболку и шорты.



Златопольский поднял на руки избранницу. Телеведущая с нежностью поцеловала партнера.



Александр Златопольский и Анфиса Чехова (Фото: Инстаграм* @achekhova)





«Меня не нужно всю жизнь носить на руках. Меня нужно подхватить, если я буду падать», — отметила Чехова в личном блоге.

«Потрясающая пара, смотришь на вас и радуешься», «Так рада за вас, ребята! Красивая пара очень!», «Я очень за вас рада! Как же все-таки женщина расцветает в любви!» — подчеркнули фолловеры.