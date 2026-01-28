Хит «Шоколадка», общежитие с тараканами и уличные выступления по 7 часов: творческий путь «дочки» Варнавы Ксении Минаевой
Ксения Минаева — одна из самых обсуждаемых молодых певиц последних лет, чей грудной хрипловатый тембр невозможно спутать ни с кем другим. Ее путь — это история резкого поворота от «плыть по течению» к большим сценам, хитам и музыкальным фестивалям. Подробнее о её творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Детство Ксении Минаевой: Крым, первые сомнения и жизнь по течению
Ксения родилась 29 января 1998 года в Севастополе. В семье Минаевых позже появились еще двое сыновей и дочь — одного из братьев певица ласково называет Паштетом. В школьные годы учителя отмечали музыкальные способности девочки: Ксюша участвовала в песенных конкурсах, а в 14 лет самостоятельно освоила гитару, начала писать собственные песни и делать каверы на популярные хиты.
Несмотря на увлеченность музыкой, родственники скептически относились к перспективам девушки в этой сфере. Как позже рассказывала сама Минаева, она предпочитала тратить деньги не на развлечения, а на творческое развитие, поэтому начала брать уроки вокала.
5 мая 2018 года Ксения опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» видео, в котором откровенно рассказала о своем пути. Из ролика стало известно, что до 17 лет она, по собственному признанию, «плыла по течению», а затем, получив аттестат, решилась на переезд в Москву. Родителей она убедила, что в столице у нее есть друзья и все уже «схвачено», однако реальность оказалась прямо противоположной: в мегаполисе ее никто не ждал, а начинать путь в музыке в одиночку было страшно и тяжело.
Москва без иллюзий: общежитие с тараканами и уличная музыка
Переехав в Москву, по настоянию матери Ксения поступила в вуз на исторический факультет и получила место в общежитии. В том самом видео она подробно описала студенческий быт: тараканов, которых ловила по ночам, пружину дивана, впивавшуюся в спину во время сна, и неизменный атрибут студенческой жизни — лапшу «Доширак».
Параллельно Минаева начала выступать как уличный музыкант — в Парке Горького и на Старом Арбате, вместе с новыми друзьями. Там же она освоила игру на укулеле. Атмосферность ее выступлений привела к сотрудничеству со столичными ресторанами, барами и ночными клубами.
В тот период Ксения завела YouTube-канал под псевдонимом Ксения Солнце, где стала делиться личными историями. Одним из самых откровенных стало видео «Как я потеряла голос. Моя ужасная история. Переезд из Крыма», в котором она рассказала о жизненных обстоятельствах, приведших ее в столицу.
Голос с хрипотцой и «стахановский» Арбат
Профессионального музыкального образования в детстве у Ксении не было — она участвовала лишь в любительских конкурсах. Осознанно учиться вокалу певица начала всего за шесть месяцев до участия в шоу «Песни». До этого она «разминалась» на улицах Москвы и в заведениях, исполняя каверы и изредка — собственные композиции.
Именно в этот период сформировался ее фирменный голос с хрипотцой. По словам Минаевой, впервые выйдя петь на Арбат, она исполняла песни по 5–7 часов подряд — такую задачу поставил человек, бесплатно предоставивший аппаратуру. Концерты повторялись несколько дней подряд, и связки оказались не готовы: голос то пропадал, то возвращался. В какой-то момент певица поняла, что достигла предела: «я уперлась в потолок».
«Песни»: «дочка» Варнавы и незапланированный проход
Именно тогда на канале ТНТ объявили кастинг во второй сезон шоу «Песни». Не рассчитывая на многое, Минаева подала заявку. Эфир с ее участием вышел 16 марта 2019 года. Перед выступлением зрители увидели традиционную видеовизитку, где хрупкая и лучезарная Ксения рассказала о своих планах на будущее.
Во время кастинга произошел один из самых обсуждаемых моментов сезона — разговор с ведущей Екатериной Варнавой. Женщины решили выйти на сцену вместе, объяснив это тем, что Ксюша сильно нервничала. Впрочем, не исключено, что это был тонкий развлекательный элемент шоу.
Перед жюри Варнава назвала Минаеву своей дочерью и приняла приглашение оценить номер — кавер на песню Тимы Белорусских «Незабудка». Судьи — Баста и Тимати — не успели даже самостоятельно сделать выбор: Варнава «свайпнула» за них. Тимур Юнусов позже признался, что взял бы Ксению в любом случае, отметив ее харизму и обаяние.
От лирики до рэпа: путь Ксении Минаевой к финалу
Во втором отборочном этапе Ксения представила собственную композицию с элементами рэпа «Да, не позвоню», которая принесла ей «проходку» дальше. Позже она исполнила дуэт «Гучи» с ARSI — песню Егора Крида и Тимати.
В проекте Минаева оказалась под крылом Василия Вакуленко (Баста). На первом майском концерте она выступила с рэпером Смоки Мо, исполнив летнюю композицию «Август». Во втором концерте певица вошла в мужское трио TRITIA с номером «Хорошие девочки». К этому выступлению ей слегка изменили имидж, осветлив длинные локоны.
Ксения дошла до финала и заняла 4-е место, уступив победу Славе Slame, однако называла участие в шоу бесценным опытом и благодарила проект за новых друзей.
Gazgolder, «Потеряшка» и честные песни
Сразу после «Песен» Минаева получила предложение о сотрудничестве с лейблом Gazgolder. Вместе с Бастой она записала трек «Потеряшка», отметив его «одержимость» музыкой, близкую ей самой.
В 2022 году широкую популярность получила песня «На ощупь», которая быстро попала в летний плейлист «Искра» от «Яндекс Музыки». В интервью певица объяснила успех композиции ее честностью и актуальностью — песня учила «принимать себя со всеми особенностями, чертами характера и желаниями».
«Диско шар» и музыка о боли под танцы
В 2023 году Ксения выпустила дебютный альбом «Диско шар», в котором соединились клавишные партии и лайв-грувы 70-х. Идея пластинки пришла к ней неожиданно — на тренировке, когда вместо привычного рэпа она включила танцевальное ретро и обнаружила, что в этом жанре поют «не про веселую жизнь, а про трагедии, одиночество, боль».
Этот контраст оказался для певицы идеальным. Легкая музыка стала фоном для серьезных, рефлексивных текстов. О работе над альбомом Минаева говорила откровенно:
«Я пережила много тревожных эпизодов и панических атак. Для меня этот альбом — этап принятия происходящего вокруг».
Любимой песней с пластинки она назвала «Тот самый день» — композицию с «целительной» идеей о том, что не стоит корить себя за день, проведенный на диване.
Личная жизнь Ксении Минаевой: абьюз, терапия и намеки на новую любовь
В личной жизни Ксении сегодня, по ее словам, царит гармония, хотя ранее она находилась в абьюзивных отношениях. Выйти из кризиса певице помогли занятия с психотерапевтом.
Ранее ее избранником называли столичного фотографа Максима Соколова. В 2023 году Минаева признавалась, что не состоит в отношениях, так как полностью сосредоточена на творчестве. Однако уже в 2024-м в соцсетях артистки появились намеки на новую любовь — без демонстрации лица избранника.
Ксения Минаева сейчас: хит «Шоколадка», чарты и новый альбом
В марте 2024 года на лейбле Басты вышло видео на песню «Лучший друг», в котором Ксения попыталась донести мысль о том, что лучший друг человека — он сам. Летом того же года она выпустила хит «Шоколадка», который стремительно взлетел в чартах и стал вирусным.
В эфире «Авторадио» Минаева рассказала, что записала трек буквально накануне, «сидя на сломанном диване в скрюченной позе под гитару с расстроенными струнами». Успех песни принес ей место в топ-30 перспективных российских музыкантов по версии «Собака.ru».
Певица стала хедлайнером крупных фестивалей — «Дикая Мята», Ural Music Night, VK Fest и Пикник «Афиши», продолжая выпускать новые треки и дуэты, в том числе песню «Я мечтаю о тебе» с Гудроном. В новогоднюю ночь Ксения выступила с «Шоколадкой» на Первом канале.
31 января 2025 года состоялась премьера альбома «Полная комната любви». При работе над пластинкой Минаева самостоятельно освоила музыкальный продакшн, писала аранжировки дома, в отелях и в дороге. В релиз вошли семь треков, а впереди певица наметила проведение сольного концерта.