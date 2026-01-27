Скандальный развод, долги бывшего мужа, слухи о романах с Караченцовым и Домогаровым: что скрывает звезда «Мушкетёров» Ольга Кабо?
На экране она была графиней, мушкетером и символом целой эпохи, но за кулисами её жизнь напоминала драму с запретами, предательством и борьбой за собственное достоинство. Актрисе Ольге Кабо 28 января исполняется 58 лет. Заслуженная артистка России, прошедшая путь от юной дебютантки до секс-символа перестройки и одной из самых элегантных актрис современности. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
От горничной до герцогини: творческий путь КабоОльга Кабо родилась в Москве в семье инженеров, и её детство было далёким от мира искусства. Однако судьба будто вела её к сцене: занятия в Театре юного москвича при Дворце пионеров, где одним из её педагогов был Виктор Шендерович, стали первой ступенью. В кино она дебютировала в 15 лет, ещё школьницей, сыграв горничную в фильме «Анна Павлова». Но настоящим стартом она считает главную роль в картине «И повторится всё…», а также комедию «Миллион в брачной корзине», где состоялся её первый экранный поцелуй.
Окончив ВГИК в мастерской Сергея Бондарчука, Кабо стремительно ворвалась в кинематограф. Уже в 1988 году роль графини Изабеллы в «Приключениях Квентина Дорварда» принесла ей известность, а через год образ Роксаны в «Сирано де Бержераке» закрепил успех. Однако настоящим культурным взрывом, сделавшим её секс-символом эпохи, стала эротическая «Комедия о Лисистрате» (1989), где актриса снялась обнажённой.
Этот смелый шаг определил её амплуа, но Кабо всегда стремилась к большему: она блестяще освоила верховую езду, что помогло ей получить роль герцогини де Шеврёз в «Мушкетёрах двадцать лет спустя», и даже стала единственной в России женщиной-каскадёром, выполняя трюки самостоятельно. Её фильмография насчитывает более 90 работ, включая такие яркие проекты, как «Волшебник Изумрудного города», «Королева Марго», «Летучая мышь», «Позднее счастье» и «Заполярный вальс».
Романы, ультиматумы и долгие годы молчанияЗа внешним лоском и успехом скрывалась личная драма, полная трудных выборов. В середине 90-х актриса вышла замуж за бизнесмена Эдуарда Василишина, но этот брак стал для неё испытанием. Супруг поставил жене ультиматум: семья или карьера. Мечтая о детях, Кабо согласилась и на три года ушла из профессии, полностью посвятив себя дому и родившейся в 1998 году дочери Татьяне. Однако внутренний конфликт был неизбежен.
«Я просыпалась ночами из-за постоянных снов, в которых видела себя, выходящей на сцену», — признавалась она позже в программе «Судьба человека».
Желание вернуться к любимому делу привело к разводу, когда дочери было всего два с половиной года.
Новое счастье казалось обретённым в 2005 году, когда Кабо вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева. В этом браке, где в 2008 году родился сын Виктор, актрисе не ставили запретов на профессию. Однако идиллия длилась недолго. За кулисами благополучия скрывался нарастающий кризис: по слухам, супруг позволял себе интрижки на стороне, а позже втянулся в финансовые авантюры. Пара фактически разъехалась в 2016 году, но целых пять лет скрывала это от публики, опасаясь шумихи, подобной скандалу вокруг соседей — Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Официальный развод состоялся лишь в 2021 году, и его причины Кабо долго не комментировала, лишь отметив, что отношения «просто себя изжили», а пандемия здесь ни при чём.
Громкие скандалы с Ольгой КабоТихая жизнь «белой вороны», как однажды назвал Кабо её бывший муж, периодически взрывалась публичными скандалами. Самый болезненный из них был связан с финансовым крахом Николая Разгуляева. Выяснилось, что бизнесмен накопил долгов на астрономическую сумму — около 360 миллионов рублей. Кредиторы включили в список имущества для взыскания и недвижимость актрисы. Кабо пришлось вступить в изматывающую судебную тяжбу, доказывая, что квартиры были куплены на её личные средства, включая алименты на дочь. Этот процесс стал испытанием не только для кошелька, но и для репутации.
Ещё одним источником слухов были её рабочие отношения с коллегами. В 1993 году Кабо снялась в музыкальном клипе Аллы Суриковой на песню «Леди Гамильтон» в исполнении Николая Караченцова, что породило в прессе сплетни о их романе. Позже, во время совместных съёмок, аналогичные слухи связывали актрису с Александром Домогаровым, хотя никаких подтверждений этим историям не было. Сама Кабо всегда отличалась сдержанностью и не выносила сор из избы, предпочитая отмалчиваться или давать уклончивые ответы. Лишь в 2020 году она была вынуждена публично опровергать информацию о мошенничестве, когда аферисты от её имени организовали в сети фиктивный «денежный» конкурс.
Как сейчас живет актрисаСегодня Ольга Кабо живёт в ритме, который сама определяет как гармоничный. Несмотря на испытания, она находит силы в творчестве и семье.
«Возраста как такового не ощущаю, полна сил и энергии!», — говорит актриса в интервью изданию «СтарХит».
Большую часть её времени теперь занимает театр, особенно поэтические проекты. Она с успехом выступает в спектаклях «Бушует снежная весна», «Верните время!» (вместе с Марией Третьяковой) и, конечно, в роли Маргариты в постановке по Булгакову. «Последние несколько лет я просто живу поэзией…» — признаётся Кабо.
Москва для неё — не просто родной город, а источник силы. Она любит гулять по центру, впитывая его энергию, а её любимым местом с детства остаётся Нескучный сад. Актриса продолжает сниматься, хотя и более избирательно. В 2024-2025 годах её можно было увидеть в новых проектах «Сама виновата?», где она сыграла маму героини, основанной на реальной истории Маргариты Грачёвой, а также в картинах «Воплощение», «Симон» и «Интересное положение».
Кроме того, Ольга Кабо остаётся президентом детского кинофестиваля «Сказка» и, как всегда, находит время для своего давнего увлечения — верховой езды, которой занимается вместе с сыном.