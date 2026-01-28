«Мама не хотела жить»: смерть отца, болезнь матери и слухи о романе с Машковым. Что скрывается за творческим успехом Ксении Утехиной?
Российская актриса театра и кино Ксения Утехина стремительно набирает популярность в профессии. Широкая публика знает ее по работам в фильмах «Императрицы», где она воплотила образ Екатерины I, и «Небесная команда», а также по сериалам «Беспринципные» и «Горький 53». Кроме того, молодую артистку называли музой Владимира Машкова. 29 января Утехиной исполняется 26 лет. О том, что ее связывает с актером и что известно о ее личной жизни и карьере, — в материале «Радио 1».
Биография Ксении Утехиной: ранние годы и семьяБудущая актриса появилась на свет 29 января 2000 года в закрытом городе Саров Нижегородской области. Родители — Юрий и Любовь Утехины — заметили характер дочери рано: активная, яркая, любопытная и талантливая, Ксения с детства проявляла творческую энергию.
В раннем возрасте Утехина перепробовала множество занятий, сочетая спорт с искусством. Она много лет занималась спортивно-бальными танцами, участвуя и побеждая во всероссийских конкурсах, а также успела освоить горные лыжи, сноуборд, верховую езду, большой теннис, а затем и акробатику.
«На горных лыжах я прокатилась в четыре месяца: отец держал меня на руках. А в два года я познакомилась с лыжами водными — сидела у папы на плечах. Ему все кричали: "Юра, ты сумасшедший!", но он только смеялся, потому что прекрасно владел этими видами спорта», — вспоминала девушка.Когда Утехиной было семь лет, умер ее отец. Она рассказала, что он, будучи охотником, накануне выступления дочери отправился добывать лису, чтобы подарить ее хвост Ксении за выступление. Однако в лесу его машина застряла, и в момент, когда он толкал её, у него оторвался тромб.
«Он не вернулся к концерту. От меня скрывали пять дней, что произошло. Я чувствовала, что мне не хотят говорить правду. А когда сообщили, то мама задала вопрос, как мы будем жить дальше, а я ей сказала: главное, что мы есть друг у друга. Я понимала: она в таком состоянии, что мне надо брать за нее ответственность и вытаскивать ее. Но мама не хотела жить, потому что они с отцом были неразлучниками. И то, что она прожила после этого еще тринадцать лет, я считаю подвигом. Она мне сказала перед смертью: "Ксюша, моя миссия выполнена, я тебя поставила на ноги", то есть ее главной задачей было не оставить меня сиротой в семь лет. И она серьезно заболела через три года», — рассказывала актриса.Пение вошло в ее жизнь в восемь лет, а музыкальное образование школьница развивала параллельно с учебой в гимназии: класс фортепиано и джазово-эстрадного вокала. На конкурсах Утехина также проявила себя — на Eurojurmala 2014 года она стала лауреатом II степени.
Любовь к верховой езде подтолкнула школьницу к желанию заработать: в 11 лет она устроилась в цветочный магазин, где сначала мыла полы и инвентарь, а потом ее допустили к составлению букетов.
Поступление в театральную школу ТабаковаПоворот в судьбе произошел неожиданно — по инициативе матери. За несколько дней до заключительного экзамена в Театральной школе Олега Табакова та разбудила дочь ранним утром и поставила перед фактом: «Поедешь поступать». Альтернативой прозвучало Суворовское училище.
Ксения и так планировала поступать в театральный институт, но только после одиннадцатого класса. Она добавила, что с матерью они всегда были на одной волне. Девушка знала, что та никогда не пожелает ей плохого, и старалась прислушиваться, понимая, что мама живёт её жизнью. Однако родительница часто говорила, что она росла трудным и упрямым ребёнком, и в подростковом возрасте ей было с ней очень тяжело.
Девушка ехала в Москву без ожиданий — имея лишь одно стихотворение из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах». Она признавалась, что не верила в свой успех. Однако на вступительных турах ситуация изменилась: Юрий Кравец допустил абитуриентку к трем этапам отбора. Будущая студентка вспоминала, что выглядела тогда вызывающе.
«В школе все были такие же бунтари, как я. Когда я приехала поступать, я была с выбритыми висками, с опущенной ширинкой и в рваном топике. Когда я попала на три тура и мы жили с ребятами все вместе, я почувствовала абсолютно свою среду. Я никогда не занималась в кружках, и у меня никогда не было такого одновременно дышащего общества, и я очень захотела поступить», — делилась Ксения.
Театральная карьера в «Табакерке»Уже со второго курса Утехина начала выходить на сцену «Табакерки». По окончании учебы она вошла в труппу театра. Режиссер Александр Марин пригласил актрису в постановки «Мадонна с цветком», «Буря. Вариации», «Матросская Тишина», позже — в «Мою прекрасную леди», «Кинастона», «Мольера, avec amour», «Русскую войну Пекторалиса» и другие спектакли.
Еще в стенах школы она участвовала в «Сне в летнюю ночь», «Леди Макбет», «Идиоте», «Обломове», «Старшем сыне», «Беглеце» и «Пацанских рассказах».
Театр стал главным профессиональным выбором актрисы — и остается для нее приоритетом.
Ксения Утехина в киноВ 2021 году Утехина появилась в спецпроекте портала «7Дней.ru» под названием «Будущее театра и кино в лицах», где объяснила, почему ее фильмография не столь обширна: она сознательно ставит театр выше съемок, нередко отказываясь от проектов или соглашаясь лишь на ночные смены.
Зрители могли видеть Ксению в эпизодах сериалов и фильмов: «СашаТаня», «Друг на продажу», «Крючок», «По колено», «Небесная команда».
В последней работе она исполнила роль супруги хоккеиста ярославского «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе. Для роли актриса встречалась с прототипом героини, что сделало процесс эмоционально тяжелым. По ее словам, после беседы она поняла, что должна передать не придуманную эмоцию, а реальное переживание женщины, которую постигла трагедия.
Личная жизнь Ксении Утехиной: роман с Машковым и ДеревянкоУтехина предпочитает держать личную жизнь вне общественной жизни, сосредотачиваясь на профессии. Тем не менее, в марте 2023 года в медийной среде активно обсуждали ее появление на премьере фильма «Беспринципные в деревне» в столичном кинотеатре «Октябрь». Фотографы запечатлели Павла Деревянко в момент теплого общения с молодой актрисой.
Сообщалось, что актер обнимал девушку за талию на красной дорожке, а Утехина отвечала улыбками. Параллельно отмечалось, что в зрительном зале Павел был не один — там его ждала другая спутница.
Через месяц после обсуждаемой премьеры Деревянко и Утехина вновь оказались в фокусе внимания светской хроники — их заметили на первом показе сериала «Сансара» в кинотеатре «Художественный».
Подозрения в связи с Владимиром Машковым
Спустя некоторое время внимание СМИ сместилось в сторону Владимира Машкова, с которым Утехину стали связывать интернет-комментаторы, предполагая, что она — «новая муза» художественного руководителя «Табакерки». Летом 2024 года актриса публично опровергла подобные версии, подчеркнув, что личная жизнь у нее «в порядке», а Машков — ее педагог и руководитель, которому она испытывает профессиональное уважение.
«Спасибо за ваше внимание ко мне! У меня всё хорошо с личной жизнью, я не скрываю своего молодого человека. Что касается Владимира Львовича, он мой педагог и художественный руководитель театра, в котором я служу. С ним меня связывает работа и невероятное уважение, которое я испытываю к нему как к человеку, который делится своим опытом и знаниями со всеми нами», — заявила она.Слухи относительно предполагаемой связи актрисы и Машкова прокомментировали и представители Театра Олега Табакова. В учреждении подтвердили, что у Утехиной есть партнер, а разговоры о ее отношениях с руководителем театра могут причинить дискомфорт и актрисе, и ее молодому человеку.
Молодой человек Ксении Утехиной
Избранника актрисы зовут Андрей, он занимается бизнесом. Их знакомство началось после спектакля «Бумбараш», где Утехину увидел будущий партнер, однако инициативу знакомства он проявил не сразу. Позже судьба свела его с общей знакомой, которая и подтолкнула к общению с актрисой. Рассматривая ее профиль в соцсетях, Андрей осознал, что это та самая девушка, которая впечатлила его со сцены.
Актриса откровенно признаётся, что штамп в паспорте для неё ничего не меняет в отношениях. Возможно, считает она, мнение изменится с появлением детей. Но история «познакомились — поженились — через год ребёнок» точно не про неё.
«Я хочу пройти со своим человеком через огонь, воду и медные трубы. И посмотреть, что будет лет через пять, когда страсть уйдет», — считает она.Ксения признаётся, что с четырнадцати лет практически не бывала в одиночестве: всегда находилась в отношениях — иногда просто встречалась, иногда жила вместе с партнёром. Актриса признает, что не может существовать без любви и обычно погружается в нее «с головой».
После смерти мамы актриса сознательно решила жить на полную. Она заранее готовилась к уходу близкого человека, хотя каждый новый приступ болезни вызывал у нее панику. Когда женщина всё-таки ушла, актриса нашла утешение в мысли, что ей стало легче, у неё больше ничего не болит. При этом отмечала, что эмоциональность унаследовала от мамы, и иногда реагирует слишком остро.
Ксения Утехина сегодняСегодня Утехина демонстрирует устойчивый рост и позиционируется как представитель нового поколения актрис. Актриса входит в постоянную труппу Театра Олега Табакова, оставаясь одной из ключевых исполнительниц сезона.
Утехина задействована в ряде крупных постановок, включая «И никого не стало» и «Ревизора», что говорит о высоком уровне востребованности внутри театра и доверии художественного руководства.