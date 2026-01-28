«Мама не хотела жить»: смерть отца, болезнь матери и слухи о романе с Машковым. Что скрывается за творческим успехом Ксении Утехиной?

28 января 2026, 11:50

Российская актриса театра и кино Ксения Утехина стремительно набирает популярность в профессии. Широкая публика знает ее по работам в фильмах «Императрицы», где она воплотила образ Екатерины I, и «Небесная команда», а также по сериалам «Беспринципные» и «Горький 53». Кроме того, молодую артистку называли музой Владимира Машкова. 29 января Утехиной исполняется 26 лет. О том, что ее связывает с актером и что известно о ее личной жизни ​и карьере, — в материале «Радио 1».





Биография Ксении Утехиной: ранние годы и семья

«На горных лыжах я прокатилась в четыре месяца: отец держал меня на руках. А в два года я познакомилась с лыжами водными — сидела у папы на плечах. Ему все кричали: "Юра, ты сумасшедший!", но он только смеялся, потому что прекрасно владел этими видами спорта», — вспоминала девушка.

«Он не вернулся к концерту. От меня скрывали пять дней, что произошло. Я чувствовала, что мне не хотят говорить правду. А когда сообщили, то мама задала вопрос, как мы будем жить дальше, а я ей сказала: главное, что мы есть друг у друга. Я понимала: она в таком состоянии, что мне надо брать за нее ответственность и вытаскивать ее. Но мама не хотела жить, потому что они с отцом были неразлучниками. И то, что она прожила после этого еще тринадцать лет, я считаю подвигом. Она мне сказала перед смертью: "Ксюша, моя миссия выполнена, я тебя поставила на ноги", то есть ее главной задачей было не оставить меня сиротой в семь лет. И она серьезно заболела через три года», — рассказывала актриса.

Поступление в театральную школу Табакова

«В школе все были такие же бунтари, как я. Когда я приехала поступать, я была с выбритыми висками, с опущенной ширинкой и в рваном топике. Когда я попала на три тура и мы жили с ребятами все вместе, я почувствовала абсолютно свою среду. Я никогда не занималась в кружках, и у меня никогда не было такого одновременно дышащего общества, и я очень захотела поступить», — делилась Ксения.

Театральная карьера в «Табакерке»

Ксения Утехина в кино

Личная жизнь Ксении Утехиной: роман с Машковым и Деревянко

Подозрения в связи с Владимиром Машковым

«Спасибо за ваше внимание ко мне! У меня всё хорошо с личной жизнью, я не скрываю своего молодого человека. Что касается Владимира Львовича, он мой педагог и художественный руководитель театра, в котором я служу. С ним меня связывает работа и невероятное уважение, которое я испытываю к нему как к человеку, который делится своим опытом и знаниями со всеми нами», — заявила она.



Молодой человек Ксении Утехиной

«Я хочу пройти со своим человеком через огонь, воду и медные трубы. И посмотреть, что будет лет через пять, когда страсть уйдет», — считает она.

Ксения Утехина сегодня