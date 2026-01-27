Слухи о романе с Димой Биланом и сложности на «Фабрике звёзд»: творческий путь Гузель Хасановой и почему ей не нравилось работать с Басковым?
Гузель Хасанова — российская певица и автор песен, прославившаяся благодаря победе в музыкальном проекте «Новая Фабрика звёзд» на МУЗ-ТВ. 28 января артистке исполняется 33 года. Как складывался её путь на сцене, и что известно о личной жизни исполнительницы — в материале «Радио 1».
Биография Гузель Хасановой: детство и семьяГузель Хасанова родилась 28 января 1993 года в Ульяновске. Певица имеет татарские корни и выросла в семье, где уважение к традициям занимало важное место: дома говорили на мишарском диалекте.
Родители будущей артистки к творчеству отношения не имели. Мать Хасановой работала воспитателем в детском саду, отец — водителем. Однако отсутствие творческой профессии у родителей не помешало девочке проявить интерес к музыке: с четырёх лет она занималась фортепиано, а в тринадцать пошла в вокальную студию «Радость».
Учёба давалась девушке легко — в школе Гузель стала золотой медалисткой и уже тогда мечтала связать жизнь со сценой. Однако родители настояли на получении «серьёзной» профессии, и после окончания школы Хасанова поступила в Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина, выбрав юридическое направление.
Студенческие годы и первые творческие успехиВ 2014 году Гузель получила диплом юриста, но желание работать по специальности так и не возникло. Во время учёбы она продолжала развивать вокал, участвовала в университетских концертах и конкурсах красоты — один из них принёс ей поездку в Париж.
«Как и многие родители, они думали, что я получу профессию и стану жить "как все". Они мечтали, чтобы у меня была работа по графику 5/2, костюм и запись в трудовой книжке. Мне было тяжело, я постоянно слышала вопросы о том, когда же я наиграюсь и все это кончится. Был большой прессинг со стороны близких. Сейчас меня, наоборот, поддерживают и говорят, какая я умница, раз показала, как надо верить в свои мечты», — вспоминала она.В творческом становлении важную роль сыграл старший брат певицы — Ильяс. Он чуть старше Гузель и с рождения живёт с диагнозом ДЦП. Несмотря на это, Ильяс профессионально занимается музыкой, работает продюсером в Nova Music и является автором ряда песен сестры.
«Х-фактор» и первые шаги на сценеПосле окончания вуза Хасанова решила попробовать силы на украинском шоу «Х-фактор», куда приехала на кастинг в Днепр. На первом выступлении она исполнила песню Sia Titanium и поразила членов жюри, после чего попала в команду Ивана Дорна. Вскоре певица покинула проект, но называла участие в нём важным профессиональным опытом.
Затем артистка выступала в CoolTimeBand вместе с Никитой Осиным, ранее участвовавшим в музыкальном шоу «Голос».
Победа в проекте «Новая Фабрика звёзд»Одним из ключевых этапов творческой биографии стал конкурс «Новая Фабрика звёзд». Хасанова прошла кастинг и оказалась на одной сцене с Сергеем Лазаревым, исполнив композицию «Стреляй в сердце». Первый отчётный концерт показал, что певица является одним из фаворитов проекта.
Зрителям запомнился дуэт Гузель и Никиты Кузнецова с песней «Двое» — успех трека первоначально разделяли лишь исполнительница и её брат, написавший текст. В дальнейшем Хасанова выступала с Димой Биланом, Лолитой, Альбиной Джанабаевой и другими артистами. Дважды она была на грани вылета, но по решению конкурсантов и зрителей осталась в проекте.
Финал состоялся 9 декабря 2017 года. В решающем концерте Хасанова исполнила песню Ирины Дубцовой «Найди меня» и стала победительницей шоу, что открыло ей доступ на большую сцену и привело к сотрудничеству с продюсером Виктором Дробышем.
Девушка вспоминала, что первое время ей было очень тяжело в звездном доме. Она плакала несколько недель, ей было тяжело найти общий язык с другими участниками.
Музыкальная карьера и релизы Гузель ХасановойВ 2017 году певица участвовала в конкурсе исполнителей в рамках форума «Таврида», где её отметили среди победителей. Затем Хасанова стала участницей международного проекта «Новая волна».
Весной 2018 года артистка выпустила сингл «Маленькая девочка», который был тепло принят слушателями. Позже вышла композиция «Лето имени тебя», которую Гузель считает одной из недооценённых.
В числе последующих релизов — песня «Не о тебе», текст к которой вновь написал Ильяс Хасанов. Позже был представлен клип с Валентином Коробковым в главной роли.
В 2019 году состоялся релиз дебютного альбома «Неизвестный исполнитель», включившего уже знакомые аудитории песни и новые треки. Отдельное внимание привлёк дуэт «Чужая» с исполнителем IVAN. Позднее Хасанова выпустила композицию «Свет простых фонарей» на стихи Григория Шиянова, сопровождая релиз атмосферным видеоклипом. В том же году вышел трек «В пять утра», также получивший визуальное оформление.
В 2020 году певица представила мини-альбом «Безысходность», включивший одноимённую композицию и другие работы — «Необходимый» и «Нелепо». В августе вышел ностальгический трек «Тополиный пух летит», а затем кавер на песню Татьяны Булановой «Не плачь», вызвавший неоднозначные реакции: оригинальная исполнительница осталась недовольна, а слушатели — наоборот — оценили новую версию.
В 2021 году Хасанова выпустила синглы «Главное» и «Танцуй».
Опыт дуэтов со звёздами на сценеХасанова отмечает, что особенно тёплые впечатления у неё остались от совместного номера с Димой Биланом, который певица называет своим любимым. Среди наиболее запоминающихся для неё также оказались выступления с Сергеем Лазаревым и Ириной Дубцовой.
Отдельное удовольствие артистке принесла работа с Александром Маршалом: этот номер совпал с её музыкальными предпочтениями, поскольку Хасанова исполняет поп-рок, и материал оказался максимально удобным для неё в вокальном плане. Комфортным она называет и дуэт с Лолитой, характеризуя исполнительницу как потрясающую женщину.
В то же время певица признаётся, что не все выступления давались одинаково легко. Наиболее сложной она считает подготовку дуэта с Николаем Басковым. По её словам, композиция «Ну кто сказал тебе» оказалась некомфортной в вокальном отношении.
Кроме того, Хасанову смутил сценический образ: она подчёркивает, что не любит выглядеть «девочкой на каблуках» с ярко накрашенными губами и платьем с пайетками. Тем не менее артистка добавляет, что откровенно провальных номеров не было — из любого выступления, по её мнению, можно сделать удачное сценическое решение.
Личная жизнь Гузель Хасановой и слухи о романахКогда Гузель было пятнадцать лет, она состояла в отношениях, которые длились пять лет. Возлюбленные даже жили вместе.
«В один момент я проснулась и поняла, что больше ничего к нему не чувствую. Сейчас мне не хочется вступать в отношения и связывать себя обязательствами, но я влюбчивый человек. Я живу эмоциями, и, наверное, смирилась с этим — чувства могут вдохновлять меня на творчество», — говорила артистка.В период участия в «Новой Фабрике звёзд» артистке приписывали отношения с Никитой Кузнецовым и Димой Биланом. Долгое время Хасанова не комментировала эти слухи, но в 2023 году признала, что между ней и Кузнецовым действительно были чувства. По словам певицы, давление камер и разница в возрасте (Гузель было 25, Никите — 19) не позволили отношению перейти в более серьёзную стадию.
Весной 2024 года после выхода песни «Учат в школе» обсуждение личной жизни исполнительницы возобновилось. В медиа появились сообщения о возможном романе с Димой Биланом — поводом стали кадры с гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ», где артист нежно обнимал Хасанову и называл её «своей любовью». Сама певица предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.