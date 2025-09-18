18 сентября 2025, 12:16

Мэрилин Керро (Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»)

Эффектная рыжеволосая эстонка Мэрилин Керро прославилась на всю страну в 2013 году, став одной из самых ярких участниц 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Ее выступления поражали не только зрителей, но и других участников, включая медиума Александра Шепса. Девушка привлекала внимание своими необычными методами, превращая каждое испытание в настоящий спектакль с элементами магии и жертвоприношений. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трудное детство и ранние годы Путь к славе Личная жизнь и отношения с Александром Шепсом Мэрилин Керро сейчас



Трудное детство и ранние годы

Мэрилин Керро (Фото: Instagram* @devilmarylinkerro)



Путь к славе

Мэрилин Керро (Фото: Instagram* @devilmarylinkerro)



Личная жизнь и отношения с Александром Шепсом

«Я тогда молодая была, худенькая такая. Он сказал: "У нас будет крутое воспоминание в сексуальном плане". Там был третий человек — не могу сказать кто. Он сказал: "Хочешь меня, давай и с ним". Потом он шантажировал меня, мол, будешь открывать рот, мы это выложим», — рассказала эстонская ведьма.

Александр Шепс (Фото: ВКонтакте @alexenergy86)



Мэрилин Керро сейчас

