«Хочешь меня, давай и с ним»: Шокирующее признание? Что произошло с Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
Эффектная рыжеволосая эстонка Мэрилин Керро прославилась на всю страну в 2013 году, став одной из самых ярких участниц 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Ее выступления поражали не только зрителей, но и других участников, включая медиума Александра Шепса. Девушка привлекала внимание своими необычными методами, превращая каждое испытание в настоящий спектакль с элементами магии и жертвоприношений. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Трудное детство и ранние годыМэрилин Керро родилась 18 сентября 1988 года в эстонском городе Раквере. В детстве она столкнулась с нехваткой внимания со стороны родителей. Отец страдал от алкоголизма и вскоре покинул семью, а мама много работала. Большую часть времени девочка проводила в одиночестве или с тётей Сальмой, которая была потомственной гадалкой. Именно она подарила Мэрилин магические книги, которые стали основой ее дальнейшего увлечения.
В шесть лет Керро пережила сильный удар молнии, после чего, по ее словам, начала видеть будущее. Начиная с 13-летнего возраста, она сама обеспечивала себя финансами благодаря различным видам заработка, таким как пошив штор и сезонный сбор ягод в Финляндии. В шестнадцать лет Мэрилин сбежала с подругой в Великобританию, где работала официанткой, но вскоре вернулась в Эстонию.
Путь к славеПосле возвращения Керро прошла школу моделей и стала участвовать в съемках в Таллине. Вдохновившись шоу «Битва экстрасенсов», она решила попробовать свои силы на кастинге 14-го сезона и стала невероятно популярной. Девушка принимала участие в нескольких сезонах шоу, где демонстрировала как свою добрую натуру, так и «демоническую» сторону. Несмотря на поражения в финалах, ее репутация не пострадала. Она открыла магазины «Мастерская магии» в Москве, Самаре и Таллине.
Личная жизнь и отношения с Александром ШепсомМэрилин Керро стала известной не только благодаря своим экстрасенсорным способностям, но и отношениям с медиумом Александром Шепсом. Их связь казалась идеальной, но со временем она обернулась конфликтами и взаимными упреками. Керро призналась, что была наивна и доверчива, а мужчина манипулировал ею.
«Я тогда молодая была, худенькая такая. Он сказал: "У нас будет крутое воспоминание в сексуальном плане". Там был третий человек — не могу сказать кто. Он сказал: "Хочешь меня, давай и с ним". Потом он шантажировал меня, мол, будешь открывать рот, мы это выложим», — рассказала эстонская ведьма.
Скандал вокруг их разрыва стал причиной травли в адрес Керро. Она решила уехать в родную Эстонию из РФ, где вскоре встретила норвежского музыканта и бизнесмена Марка Александра Хансена. У пары родилась дочь Селин Мари в 2020 году, но уже в мае того же года стало известно об их расставании. Позднее ясновидящая стала матерью ещё двух детей.
Мэрилин Керро сейчасНесмотря на нелегкую личную жизнь, Мэрилин Керро продолжает двигаться вперед. Вот уже более десяти лет она придерживается строгих принципов здорового питания, отказавшись от употребления мяса. Её тело украшают многочисленные татуировки, придающие ей особый шарм и индивидуальность. Но наиболее удивительным фактом её биографии остается уверенность в точной дате собственной смерти — Мэрилин утверждает, что умрет в апреле 2071 года. По словам самой ведьмы, такое знание пришло к ней интуитивно и теперь стало частью её мировоззрения.
Однако главное изменение произошло недавно: ныне известная гадалка решила отказаться от собственного дара предвидения и волшебства. Мэрилин объявила, что оставляет мир магии далеко позади, кардинально изменяя привычный образ жизни и делая ставку на реалистичный подход к миру вокруг неё.
