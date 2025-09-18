Михаил Ефремов передумал разводиться с пятой женой
Михаил Ефремов, в апреле вышедший из колонии по УДО, не собирается расставаться со своей женой Софьей Кругликовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что пара не подавала заявление на развод и продолжает вместе проживать в столице. Друзья актера считают, что слухи о разладе в семье распространяют недоброжелатели, пытающиеся помешать его возвращению к творческой деятельности.
Напомним, у супругов трое общих детей. Одна из дочерей готовится к переезду в США.
Возвращение артиста в профессию вызвало широкий общественный интерес: зрители ожидают его выхода на сцену и новых ролей, чтобы понять, изменился ли он после сложного жизненного периода.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Михаил Ефремов развелся со своей женой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Сам актер пока никак не комментировал эту информацию.
Читайте также: