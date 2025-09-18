Михаил Ефремов передумал разводиться с пятой женой

18 сентября 2025, 10:15

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Михаил Ефремов, в апреле вышедший из колонии по УДО, не собирается расставаться со своей женой Софьей Кругликовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».