Михаил Ефремов передумал разводиться с пятой женой

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Михаил Ефремов, в апреле вышедший из колонии по УДО, не собирается расставаться со своей женой Софьей Кругликовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».



Отмечается, что пара не подавала заявление на развод и продолжает вместе проживать в столице. Друзья актера считают, что слухи о разладе в семье распространяют недоброжелатели, пытающиеся помешать его возвращению к творческой деятельности.

Напомним, у супругов трое общих детей. Одна из дочерей готовится к переезду в США.

Возвращение артиста в профессию вызвало широкий общественный интерес: зрители ожидают его выхода на сцену и новых ролей, чтобы понять, изменился ли он после сложного жизненного периода.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Михаил Ефремов развелся со своей женой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Сам актер пока никак не комментировал эту информацию.

Лидия Пономарева

