«Графский» дом за ₽350 тыс. и поход в лес за грибами: как Петросян отпраздновал 80-летие

18 сентября 2025, 10:25

Mash: Петросян отпраздновал юбилей на природе в кругу семьи за 350 тысяч рублей

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Юморист Евгений Петросян отпраздновал 80-летие в кругу семьи на природе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.