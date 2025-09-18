Достижения.рф

«Графский» дом за ₽350 тыс. и поход в лес за грибами: как Петросян отпраздновал 80-летие

Mash: Петросян отпраздновал юбилей на природе в кругу семьи за 350 тысяч рублей
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Юморист Евгений Петросян отпраздновал 80-летие в кругу семьи на природе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Отмечается, что артист собрался с женой и двумя детьми в элитной усадьбе «Времена года» у озера Наговье в Тверской области.

Для праздника арендовали дом «Графский», суточное проживание в котором обходится звёздной семье в 85 тысяч рублей. Супруги с детьми сняли дом на четыре дня и в общей сложности заплатили 350 тысяч рублей за отдых на природе. В доме три спальни, гостиная, несколько санузлов и личный пирс. По территории юбиляр передвигался на бесплатном гольф-каре.

Евгений Петросян с детьми (фото: Instagram* @bruhunova)
Завтраки семье подавали в формате шведского стола, а праздничный ужин прошёл в ресторане «Куропатки», расположенном прямо на территории усадьбы. Помимо застолий, семья посетила местную ферму, посмотрела на животных и сходила в лес за грибами.

Журналисты Mash попытались поздравить Петросяна с юбилеем лично, однако в ответ артист заявил лишь то, что с «помоишниками» он не разговаривает.

Анастасия Чинкова

