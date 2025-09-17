Достижения.рф

Никита Кологривый перевоплотился в Юрия Хоя для байопика «Сектор Газа»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров представил тизер байопика о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Хое, роль которого исполнил Никита Кологривый.



В тизере Кологривый появился в образе культового музыканта, что вызвало оживление среди зрителей. Кочаров отметил, что съемочная группа провела масштабную работу над проектом, хотя подробности пока не раскрываются.

Режиссером ленты стал Владимир Щегольков («Натали и Александр»), а сценарием занимался Дмитрий Лемешев, известный по фильму «Король и Шут». Фильм охватит ключевые этапы жизни Хоя — от основания группы в Воронеже в 1987 году до всенародной славы в 1990-х.

Премьера запланирована на 2026 год.

