Никита Кологривый перевоплотился в Юрия Хоя для байопика «Сектор Газа»
Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров представил тизер байопика о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Хое, роль которого исполнил Никита Кологривый.
В тизере Кологривый появился в образе культового музыканта, что вызвало оживление среди зрителей. Кочаров отметил, что съемочная группа провела масштабную работу над проектом, хотя подробности пока не раскрываются.
Режиссером ленты стал Владимир Щегольков («Натали и Александр»), а сценарием занимался Дмитрий Лемешев, известный по фильму «Король и Шут». Фильм охватит ключевые этапы жизни Хоя — от основания группы в Воронеже в 1987 году до всенародной славы в 1990-х.
Премьера запланирована на 2026 год.
