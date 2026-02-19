«Хочет весь мир»: Сексолог прокомментировала лизание Байкала SHAMANом на камеру
Сексолог Варра: лизание Байкала SHAMANом на камеру доказывает его нарциссизм
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) полизал озеро Байкал. В ролике он объявил, что «пробует на вкус лед». Видео спровоцировало ажиотаж в социальном пространстве, вызвав самые разные комментарии.
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что таким образом у певца проявляется нарциссизм.
«Он присутствует у всех медийных личностей. А вообще, у древних народов природа всегда ассоциируется с женщиной. Например, река ассоциируется именно с женским половым органом. Есть даже легенда об Ангаре и Енисее. А у нас тут красавец Енисей. И вообще в древности было распространено совокупление на полях, чтобы плодородие земли усилить», — прокомментировала она.
По словам эксперта, нарциссическая привлекательность всегда основывается на либидо.
«Таким образом он хочет экстраполировать это на окружающих. Он хочет весь мир. Может, и возмещает что-то таким образом», — поделилась своим мнением сексолог.