«Хочет весь мир»: Сексолог прокомментировала лизание Байкала SHAMANом на камеру

19 февраля 2026, 17:06

Сексолог Варра: лизание Байкала SHAMANом на камеру доказывает его нарциссизм

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) полизал озеро Байкал. В ролике он объявил, что «пробует на вкус лед». Видео спровоцировало ажиотаж в социальном пространстве, вызвав самые разные комментарии.





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что таким образом у певца проявляется нарциссизм.





«Он присутствует у всех медийных личностей. А вообще, у древних народов природа всегда ассоциируется с женщиной. Например, река ассоциируется именно с женским половым органом. Есть даже легенда об Ангаре и Енисее. А у нас тут красавец Енисей. И вообще в древности было распространено совокупление на полях, чтобы плодородие земли усилить», — прокомментировала она.

«Таким образом он хочет экстраполировать это на окружающих. Он хочет весь мир. Может, и возмещает что-то таким образом», — поделилась своим мнением сексолог.