Шаманка, пугавшая женщин лежащим на них «проклятием», украла у жертв 860 миллионов рублей и сбежала

13 декабря 2025, 02:16

В Европе женщина-шаман обманула «проклятых» клиенток на 860 миллионов рублей

Фото: iStock/nicoletaionescu

В Европе ищут 44-летнюю Марианну Мияилович, которая под видом шамана вымогала деньги и драгоценности у состоятельных жительниц Мюнхена и Вены. Об этом сообщает The Telegraph.





Марианна вместе со своей невесткой Анной убеждала жертв, что у тех на руках проклятые украшения — над ними якобы требовалось провести дорогостоящие очистительные ритуалы. Получив ювелирные изделия, мошенницы исчезали.



За десятилетие преступной деятельности аферистки обманули как минимум 19 женщин, похитив в общей сложности 8,3 миллиона фунтов стерлингов (860 миллионов рублей).



В рамках расследования полиция провела обыск в доме подозреваемой. В тайной комнате Мияилович под бассейном обнаружилось 25 килограммов золотых слитков и множество украшений, а также крупные суммы в иностранной валюте.



