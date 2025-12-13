Шаманка, пугавшая женщин лежащим на них «проклятием», украла у жертв 860 миллионов рублей и сбежала
В Европе ищут 44-летнюю Марианну Мияилович, которая под видом шамана вымогала деньги и драгоценности у состоятельных жительниц Мюнхена и Вены. Об этом сообщает The Telegraph.
Марианна вместе со своей невесткой Анной убеждала жертв, что у тех на руках проклятые украшения — над ними якобы требовалось провести дорогостоящие очистительные ритуалы. Получив ювелирные изделия, мошенницы исчезали.
За десятилетие преступной деятельности аферистки обманули как минимум 19 женщин, похитив в общей сложности 8,3 миллиона фунтов стерлингов (860 миллионов рублей).
В рамках расследования полиция провела обыск в доме подозреваемой. В тайной комнате Мияилович под бассейном обнаружилось 25 килограммов золотых слитков и множество украшений, а также крупные суммы в иностранной валюте.
В доме полицейские нашли 29-летнего сына Марианны и ее бывшего мужа. Оба были арестованы вместе с Анной, хотя мужчины твердили, что не имеют отношения к мошенничеству и работают в сфере недвижимости. Саму Марианну выследить пока не удалось.
Правоохранители изъяли у семьи шарлатанки 14 роскошных автомобилей, включая Aston Martin и Jaguar, и заморозили счета Мияилович.
