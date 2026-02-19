Певец SHAMAN вылизал Байкал — видео

19 февраля 2026, 12:57

Во время гастролей в Сибири певец SHAMAN посетил Байкал и лизнул лёд

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN отправился на озеро Байкал и лизнул его лёд, чтобы проверить вкус воды. Соответствующее видео Ярослав опубликовал в личном блоге.





Дронов приехал на озеро во время гастрольного тура по Сибири. 17 февраля артист выступил в Красноярске, а следующий концерт запланирован в Иркутске.



19 февраля Ярослав добрался до Байкала. В своём видео заслуженный артист России признался в любви к природе страны и показал окрестности озера. Затем он решил провести эксперимент.

«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире, Байкал, на вкус?» — спросил певец.