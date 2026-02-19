Врачи сделали пугающий прогноз для SHAMAN после «вкуса России»
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) может столкнуться с проблемами со здоровьем после поступка на Байкале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дронов опубликовал видео, где он лижет лёд на замёрзшем озере. В ролике SHAMAN объяснил свой поступок желанием попробовать Россию на вкус. В Минздраве предупредили артиста о возможных последствиях.
По словам специалистов, в замороженной воде могут находиться пыль, бактерии и частицы выхлопных газов. Врачи не исключают риск инфекции или расстройства желудка у певца. Кроме того, существует вероятность травмы ротовой полости из-за острых краёв льда.
