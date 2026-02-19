Врачи сделали пугающий прогноз для SHAMAN после «вкуса России»

19 февраля 2026, 13:44

В Минздраве предупредили SHAMAN о риске расстройства ЖКТ после контакта со льдом

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) может столкнуться с проблемами со здоровьем после поступка на Байкале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.