«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, бандиты, четыре брака и потеря близнецов. Чем ещё может удивить Любовь Успенская?

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Любовь Успенская, родившаяся 24 февраля 1954 года, — знаменитая певица, которая удостоилась 16 премий «Шансон года». Она отмечает свой 72-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Биография Успенской

Любовь выросла в семье с непростой историей. Ее отец, Залман Сицкер, еврей по национальности, и мать, Елена Чайка, познакомились в тюрьме. Матушка умерла при родах, и девочку воспитывала бабушка. Отец позже женился во второй раз и работал директором фабрики бытовой техники. В детстве Успенская считала бабушку своей матерью, а отца — братом. Она окончила музыкальную школу по классу баяна и дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Р. М. Глиэра.

Начало карьеры

Успенская начала свою карьеру певицы в ресторане «Жокей». В 16 лет она переехала в Кисловодск, а затем в Ереван. В 1978 году эмигрировала в Италию с мужем Юрием, позже переехала в Нью-Йорк, где выступала в ресторанах. В 1985 году выпустила первый альбом «My Loved One», за которым последовал второй «Не забывай» в 1987 году. В 1993 году Успенская вернулась в Россию, выпустив несколько успешных клипов. В 2022 году она сообщила, что не имела российского гражданства, но в марте 2024 года подтвердила его получение. За свою карьеру певице вручили 16 премий «Шансон года».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Личная жизнь

Любовь была замужем четыре раза. Ее первым супругом стал Виктор Шумилович, за которого она вышла в 18 лет. В этом браке у нее родились мальчики-близнецы, но они не выжили. Успенская охарактеризовала этот союз как неосмысленный, отметив, что он принес ей лишь неприятности и горе. Второй муж — Юрий Успенский, брак с которым длился шесть лет. Третий — Владимир Франц, с которым певица была вместе три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин, она познакомилась с ним в Лос-Анджелесе и прожила в браке с 1987 года до развода в 2021 году.

Дочка и проблемы с наркотиками

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской и Александра Плаксина, родилась в 1989 году в США. Она занималась йогой, живописью и дизайном одежды. В 2018 году Татьяна попала в аварию, перенесла тяжелую реабилитацию и столкнулась с проблемами с наркотиками. В 2022 году она начала музыкальную карьеру под сценическим именем Pacha TATI, выпустив дебютный клип на песню «Чудо».

Лучшие песни Любови Успенской

  • «По полюшку»;
  • «К единственному, нежному»;
  • «Гитара» (совместно с Русланом Швыдченко);
  • «Я тоже его люблю» (совместно с Ириной Дубцовой);
  • «Карусель»;
  • «Еще минута» (совместно с Рустамом Штаром);
  • «Пропадаю я»;
  • «Небо» (совместно с Леонидом Агутиным);
  • «Где ты был» (совместно с Домиником Джокером);
  • «Два человека».

Скандал с собакой

Во время прогулки со своей собакой, по словам артистки, на них напал соседский пес. В порыве эмоций Успенская решила разобраться с агрессором и направилась на участок соседей, прихватив поводок. Однако ее действия вышли за рамки разумного — она избила чужого пса, что вызвало возмущение не только у соседей, но и у широкой аудитории. Неудивительно, что на певицу подали заявление в полицию, что могло привести к штрафу или даже к лишению свободы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Откровения на шоу Насти Ивлеевой

Любовь Успенская как-то пришла на YouTube-шоу Насти Ивлеевой, где шокировала зрителей откровенными ответами на вопросы о своей личной жизни. Она поделилась количеством своих партнеров и без стеснения давала смелые советы молодым девушкам.

«Не отказывайте себе ни в чем! Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, меняйте! От чего еще получать вдохновение? От мужчин», – призывала Успенская.

Рассказы о нападении на мужчину

Любовь Успенская открыто рассказала о случае, когда она напала на незнакомца. По ее словам, знаменитость отдыхала с друзьями в ресторане, и один мужчина ответил ей неприлично. Вместо того чтобы спокойно разобраться в ситуации, певица схватила бутылку и ударила его по голове. Удивительно, что она даже не испытывает раскаяния за этот поступок.

Громкий скандал с Ксенией Собчак

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина долгое время находились в конфликте из-за проблем с зависимостями у Татьяны. Успенская редко комментировала ситуацию, но решила высказаться в программе «Док-ток». Во время эфира Ксения Собчак жестко упрекнула певицу в неумении воспитывать детей, что вызвало у Успенской истерику. Она покинула студию с резкими словами и позже написала пост, обвинив журналистку в использовании своего положения. Собчак ответила, что просто выполняла свою работу.

Любовь Успенская сейчас

В мае 2025-го артистка стала гостьей шоу «ЧБД», где поведала историю о неслучившейся коллаборации с 50 Cent. ﻿Оказалось, что американский исполнитель согласился записать с ней совместный трек, но так и не дождался демки от Успенской. В октябре знаменитость стала участницей шоу Басты «Вопрос ребром». Успенская рассказала, как в 90-х выступала на опасных корпоративах у бандитов, и порассуждала на тему измен.
Дарья Осипова

