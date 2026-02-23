«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, бандиты, четыре брака и потеря близнецов. Чем ещё может удивить Любовь Успенская?
Любовь Успенская, родившаяся 24 февраля 1954 года, — знаменитая певица, которая удостоилась 16 премий «Шансон года». Она отмечает свой 72-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Биография УспенскойЛюбовь выросла в семье с непростой историей. Ее отец, Залман Сицкер, еврей по национальности, и мать, Елена Чайка, познакомились в тюрьме. Матушка умерла при родах, и девочку воспитывала бабушка. Отец позже женился во второй раз и работал директором фабрики бытовой техники. В детстве Успенская считала бабушку своей матерью, а отца — братом. Она окончила музыкальную школу по классу баяна и дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Р. М. Глиэра.
Начало карьерыУспенская начала свою карьеру певицы в ресторане «Жокей». В 16 лет она переехала в Кисловодск, а затем в Ереван. В 1978 году эмигрировала в Италию с мужем Юрием, позже переехала в Нью-Йорк, где выступала в ресторанах. В 1985 году выпустила первый альбом «My Loved One», за которым последовал второй «Не забывай» в 1987 году. В 1993 году Успенская вернулась в Россию, выпустив несколько успешных клипов. В 2022 году она сообщила, что не имела российского гражданства, но в марте 2024 года подтвердила его получение. За свою карьеру певице вручили 16 премий «Шансон года».
Личная жизньЛюбовь была замужем четыре раза. Ее первым супругом стал Виктор Шумилович, за которого она вышла в 18 лет. В этом браке у нее родились мальчики-близнецы, но они не выжили. Успенская охарактеризовала этот союз как неосмысленный, отметив, что он принес ей лишь неприятности и горе. Второй муж — Юрий Успенский, брак с которым длился шесть лет. Третий — Владимир Франц, с которым певица была вместе три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин, она познакомилась с ним в Лос-Анджелесе и прожила в браке с 1987 года до развода в 2021 году.
Дочка и проблемы с наркотикамиТатьяна Плаксина, дочь Любови Успенской и Александра Плаксина, родилась в 1989 году в США. Она занималась йогой, живописью и дизайном одежды. В 2018 году Татьяна попала в аварию, перенесла тяжелую реабилитацию и столкнулась с проблемами с наркотиками. В 2022 году она начала музыкальную карьеру под сценическим именем Pacha TATI, выпустив дебютный клип на песню «Чудо».
Лучшие песни Любови Успенской
- «По полюшку»;
- «К единственному, нежному»;
- «Гитара» (совместно с Русланом Швыдченко);
- «Я тоже его люблю» (совместно с Ириной Дубцовой);
- «Карусель»;
- «Еще минута» (совместно с Рустамом Штаром);
- «Пропадаю я»;
- «Небо» (совместно с Леонидом Агутиным);
- «Где ты был» (совместно с Домиником Джокером);
- «Два человека».
Скандал с собакойВо время прогулки со своей собакой, по словам артистки, на них напал соседский пес. В порыве эмоций Успенская решила разобраться с агрессором и направилась на участок соседей, прихватив поводок. Однако ее действия вышли за рамки разумного — она избила чужого пса, что вызвало возмущение не только у соседей, но и у широкой аудитории. Неудивительно, что на певицу подали заявление в полицию, что могло привести к штрафу или даже к лишению свободы.
Откровения на шоу Насти ИвлеевойЛюбовь Успенская как-то пришла на YouTube-шоу Насти Ивлеевой, где шокировала зрителей откровенными ответами на вопросы о своей личной жизни. Она поделилась количеством своих партнеров и без стеснения давала смелые советы молодым девушкам.
«Не отказывайте себе ни в чем! Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, меняйте! От чего еще получать вдохновение? От мужчин», – призывала Успенская.