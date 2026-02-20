«Пиар или любовь?»: Калашникова раскрыла правду о романе Кибы с сыном Дубцовой
Анна Калашникова усомнилась в романе Авроры Кибы и Артёма Дубцова
Певица Анна Калашникова усомнилась в подлинности романа Авроры Кибы и сына Ирины Дубцовой Артёма. По словам артистки, в светских кругах обсуждают, что экс-возлюбленная Григория Лепса ищет более состоятельного партнёра.
В беседе с «Газетой.Ru» Калашникова предположила, что Киба специально поддерживает интерес к своей персоне за счёт слухов об отношениях с сыном Дубцовой.
«Честно говоря, я не очень верю, что это прям уж роман. В наших кругах есть другие слухи, что всё-таки она смотрит в сторону более обеспеченных мужчин. Но так, конечно же, он медийный и о нём сейчас все пишут и говорят на фоне разрыва. Элемент пиара, думаю. А почему бы в лишний раз о себе не напомнить?» — предположила Анна.Кроме того, певица рассказала о состоянии Лепса после разрыва. По её наблюдениям, артист тяжело переживает расставание и направил эмоции в творчество — результатом стала новая песня. Артистка даже не исключила его возвращения к бывшей супруге.