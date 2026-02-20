«Повезло»: Виктория Боня впервые вышла на связь после жуткой травмы на тренировке

20 февраля 2026, 12:57

Телеведущая Виктория Боня получила травму ноги на тренировке

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня в личном блоге сообщила подписчикам о травме ноги.





По словам Бони, инцидент произошёл во время тренировки: она неудачно поставила ногу, после чего та опухла. В настоящее время телеведущая принимает меры для восстановления: делает солевые ванночки, прикладывает лёд и пользуется специальным кремом.

«То есть отёк ещё есть, небольшой, но я хожу, не хромаю. Но когда влево-вправо её двигаю, то она чуть-чуть у меня как-то не очень. А так... в принципе, слава Богу, повезло», — рассказала экс-участница «Дома-2».