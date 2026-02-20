Стали известны доходы академии Долиной, которую уличили в работе без лицензии
Выручка музыкальной академии Ларисы Долиной по итогам 2025 года достигла 14 миллионов рублей.
Как стало известно «Газете.Ru», певица зарегистрировала компанию ООО «Музкульт» в декабре 2024 года. На базе организации она открыла школу для вокалистов, композиторов, инструменталистов и звукорежиссёров.
В официальных документах Долина не значится учредителем, однако сайт академии представляет её как руководящее лицо. Половиной акций владеет дочь артистки, Ангелина Долина. За первый год работы академия заработала 14 миллионов рублей, чистая прибыль составила 11 миллионов.
По информации бухгалтерской отчётности, задолженностей у компании нет. Лариса Долина никак не комментирует деятельность школы. Однако в начале февраля блогерша Тимофеевна обратила внимание на отсутствие у академии лицензии.
