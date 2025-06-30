«Хоронить меня — запрещаю»: блогер Ирина Небога отказалась от химиотерапии ради поездки в Индию. Почему ее решение вызвало скандал
Ирина Небога — блогер из Новокузнецка с тысячами подписчиков и непростой судьбой. С 16 лет она борется с онкологическим заболеванием — саркомой Юинга, редкой и агрессивной формой рака костной ткани. За годы лечения девушка прошла десятки курсов химиотерапии, операции и реабилитации. Однако неожиданно блогер прервала лечение и поехала в Индию. При этом на врачей ей собирали деньги обычные люди. Почему она так поступила и как на это отреагировали подписчики, расскажет «Радио 1».
Индия вместо химиотерапии: что решила Ирина НебогаНедавно Ирина вновь оказалась в центре общественного обсуждения. Девушка призналась, что прервала курс химиотерапии ради поездки в Индию. Цель — участие в Кумбха Меле, одном из самых масштабных духовных фестивалей мира, который проходит раз в 144 года. Эта поездка стала для неё исполнением давней мечты.
Но на этом нестандартные решения не закончились. Уже в Индии Небога попробовала лечебное голодание. Три дня без еды закончились обмороком. Тем не менее, блогер называет опыт ценным и обещает повторить его в будущем, но с большей осторожностью.
Реакция подписчиков: куда на самом деле уходят собранные средстваВ соцсетях разразился скандал. Подписчики, которые ранее участвовали в сборах средств на лечение Ирины, начали задавать вопросы: почему вместо химиотерапии она поехала в Индию? Куда ушли собранные деньги? Насколько вообще оправдан такой риск?
Небога ответила, что собирается потратить большую часть средств на покупку редкого антидота к химиотерапии, который сейчас сложно достать в России. Также она рассматривает участие в клинических исследованиях по лечению сарком, чтобы получить доступ к новым методам терапии.
«Я хочу быть здоровой! И очень хотелось бы показать себя миру — вот бы меня заметили и признали. Поэтому, надеюсь, что в ближайшие годы получится выздороветь, и вы меня увидите где-нибудь и скажете: «Да, у нее получилось». И это будет очень круто», — сказала Ирина.
Ирина подчеркивает: несмотря на эксперименты с альтернативными способами, она не отказывается от традиционной медицины и планирует продолжать лечение.
От мечты стать врачом — к блогерству и личному брендуИрина Небога родилась в Новокузнецке, мечтала стать онкологом и параллельно училась в художественной школе. В 16 лет у неё диагностировали саркому Юинга. Сначала — боль в ноге, потом — жесткие курсы химии, лечение в Питере и Москве.
Во время одного из курсов химиотерапии она сняла видео о том, как сбривает волосы — с юмором и самоиронией. Ролик стал вирусным, набрав более миллиона просмотров. Так начался ее путь как блогера.
«Самоирония когда-то сильно подняла низкую самооценку. А теперь юмор помогает справиться с некоторой юродивостью. И люди улыбаются, я же понимаю, что нравлюсь им», — подчеркнула Небога.Параллельно с лечением Ирина запустила свой бренд одежды. На футболках — отпечатки её ладоней как символ благодарности подписчикам.
«На футболках отпечатки моих ладоней, символизирующих объятия. И это не просто про любовь и поддержку, это про мою благодарность всем вам за все, что я имею в жизни сейчас», — рассказала она.
Возвращение болезни: новая опухоль в черепеВ 2023 году, спустя три года ремиссии, врачи нашли новую опухоль — восьмисантиметровое образование в черепе. Ирина прошла серьёзную операцию.
Теперь на голове у неё осталась ямка — на случай возможной лучевой терапии в будущем.
Взгляды Ирины НебогиИрина Небога часто затрагивает темы социальной справедливости и политических взглядов в своих постах. Она активно выражает коммунистические убеждения и делится размышлениями о роли государства в жизни граждан. Ее посты наполнены коммунистическими взглядами, которые она активно продвигает среди подписчиков.
«Хоронить меня — запрещаю. Нет гарантий, что выжить можно со второй стадией или с четвертой. На моей памяти, все чаще всего отъезжали в мир иной от инфекции, на фоне убитого иммунитета. Гарантий в этом мире, как оказалось, нет вообще никаких. Но я не хочу просто так отдаваться смерти, я поборюсь», — писала Небога.