«Хоронить меня — запрещаю»: блогер Ирина Небога отказалась от химиотерапии ради поездки в Индию. Почему ее решение вызвало скандал

30 июня 2025, 13:54

Ирина Небога (фото: Instagram* / neneboga)

Ирина Небога — блогер из Новокузнецка с тысячами подписчиков и непростой судьбой. С 16 лет она борется с онкологическим заболеванием — саркомой Юинга, редкой и агрессивной формой рака костной ткани. За годы лечения девушка прошла десятки курсов химиотерапии, операции и реабилитации. Однако неожиданно блогер прервала лечение и поехала в Индию. При этом на врачей ей собирали деньги обычные люди. Почему она так поступила и как на это отреагировали подписчики, расскажет «Радио 1».





Содержание Индия вместо химиотерапии: что решила Ирина Небога Реакция подписчиков: куда на самом деле уходят собранные средства От мечты стать врачом — к блогерству и личному бренду Возвращение болезни: новая опухоль в черепе Взгляды Ирины Небоги

Индия вместо химиотерапии: что решила Ирина Небога

Реакция подписчиков: куда на самом деле уходят собранные средства

Ирина Небога (фото: Instagram* / neneboga)



«Я хочу быть здоровой! И очень хотелось бы показать себя миру — вот бы меня заметили и признали. Поэтому, надеюсь, что в ближайшие годы получится выздороветь, и вы меня увидите где-нибудь и скажете: «Да, у нее получилось». И это будет очень круто», — сказала Ирина.

От мечты стать врачом — к блогерству и личному бренду

Ирина Небога (фото: Instagram* / neneboga)



«Самоирония когда-то сильно подняла низкую самооценку. А теперь юмор помогает справиться с некоторой юродивостью. И люди улыбаются, я же понимаю, что нравлюсь им», — подчеркнула Небога.



«На футболках отпечатки моих ладоней, символизирующих объятия. И это не просто про любовь и поддержку, это про мою благодарность всем вам за все, что я имею в жизни сейчас», — рассказала она.

Возвращение болезни: новая опухоль в черепе

Ирина Небога (фото: Instagram* / neneboga)



Взгляды Ирины Небоги

«Хоронить меня — запрещаю. Нет гарантий, что выжить можно со второй стадией или с четвертой. На моей памяти, все чаще всего отъезжали в мир иной от инфекции, на фоне убитого иммунитета. Гарантий в этом мире, как оказалось, нет вообще никаких. Но я не хочу просто так отдаваться смерти, я поборюсь», — писала Небога.