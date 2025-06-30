Анна Седокова пожаловалась на травлю после возвращения к обычной жизни: «Тысячи комментариев о том, что я страшная»

Анна Седокова пожаловалась на травлю в соцсетях
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова пожаловалась на травлю в соцсетях после возвращения к своей обычной жизни. После трагической смерти бывшего супруга Яниса Тиммы певица приходила в себя постепенно, однако многие подписчики обвинили её в том, что она слишком быстро забыла о случившемся.



Накануне Седокова вышла на связь с подписчиками, снова наткнувшись на комментарии хейтеров.

«Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая. ... Вы не представляете, сколько сил мне понадобилось, чтобы только сделать этот один шаг за порог дома», – поделилась звезда.
Также Седокова признала, что сейчас выглядит иначе. Однако она обвинила людей в жестокости за попытки добить того, кто и так лежит.
Анастасия Чинкова

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