Анна Седокова пожаловалась на травлю после возвращения к обычной жизни: «Тысячи комментариев о том, что я страшная»

30 июня 2025, 14:42

Анна Седокова пожаловалась на травлю в соцсетях

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова пожаловалась на травлю в соцсетях после возвращения к своей обычной жизни. После трагической смерти бывшего супруга Яниса Тиммы певица приходила в себя постепенно, однако многие подписчики обвинили её в том, что она слишком быстро забыла о случившемся.





Накануне Седокова вышла на связь с подписчиками, снова наткнувшись на комментарии хейтеров.





«Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая. ... Вы не представляете, сколько сил мне понадобилось, чтобы только сделать этот один шаг за порог дома», – поделилась звезда.