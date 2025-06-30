«Меня запихивали в лимузин, а я сопротивлялась»: Певица Лолита рассказала о знакомстве с Дональдом Трампом в казино
Певица Лолита Милявская рассказала о знакомстве с Дональдом Трампом в казино
Певица Лолита Милявская рассказала, как действующий президент США Дональд Трамп «затаскивал» ее в лимузин после ночи в казино. Об этом она сообщила в шоу «Модный подкаст».
Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что с Дональдом ее познакомила предприниматель Марина Ковалева, которая поддерживала хорошие отношения с тогда еще бизнесменом. Они впервые встретились в казино, которое принадлежало Трампу.
«Жал мне руку, гостеприимный хозяин. Кажется, он перекрестился, что я уехала из его казино. Он даже вышел меня проводить, помню, как они меня запихивали в лимузин, а я сопротивлялась», — откровенничала Милявская.
Со слов Лолиты, ей хотелось лишь поиграть в казино, в результате певица потратила весь свой гонорар.
«Я была игроманом», — призналась артистка.
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