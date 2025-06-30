«Меня запихивали в лимузин, а я сопротивлялась»: Певица Лолита рассказала о знакомстве с Дональдом Трампом в казино

30 июня 2025, 15:05

Певица Лолита Милявская рассказала о знакомстве с Дональдом Трампом в казино

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм* @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская рассказала, как действующий президент США Дональд Трамп «затаскивал» ее в лимузин после ночи в казино. Об этом она сообщила в шоу «Модный подкаст».





Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что с Дональдом ее познакомила предприниматель Марина Ковалева, которая поддерживала хорошие отношения с тогда еще бизнесменом. Они впервые встретились в казино, которое принадлежало Трампу.





«Жал мне руку, гостеприимный хозяин. Кажется, он перекрестился, что я уехала из его казино. Он даже вышел меня проводить, помню, как они меня запихивали в лимузин, а я сопротивлялась», — откровенничала Милявская.

«Я была игроманом», — призналась артистка.