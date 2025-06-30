«Всю ночь не спала»: Татьяна Тарасова оценила шоу Алины Загитовой

Шоу Загитовой произвело положительное впечатление на Татьяну Тарасову
Алина Загитова в шоу «Ассоль» (Фото: РИА Новости/Андрей Фетисов)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посмотрела рок-мюзикл на льду «Ассоль» олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Татьяна Анатольевна оценила шоу спортсменки положительно, сообщает издание Sport24.



Напомним, что премьера мюзикла прошла в Санкт-Петербурге 27 июня.

«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли и не жалею об этом. Лёша Ягудин в главной роли просто превзошел себя — работал просто гениально», — считает Тарасова.
Она добавила, что в этом мюзикле было «много хорошего»: начиная с изумительных декораций и заканчивая максимальной отдачей каждого участника шоу.

Ранее Тарасова утверждала, что билеты на мюзикл «Ассоль» раздавали бесплатно.
Анастасия Чубина

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