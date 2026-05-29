Хотел покончить с собой, пережил домогательства и увлекался наркотиками: вся правда о жизни представителя звездной династии Никиты Ефремова
30 мая российский актер Никита Ефремов отмечает 38-летие. Представитель знаменитой актерской династии давно доказал, что способен существовать в профессии не только благодаря громкой фамилии. На счету артиста десятки ярких ролей в кино и сериалах, включая проекты «Нулевой пациент», «Полет», «Библиотекарь», «Тетрис» и «Здоровый человек». Однако за успешной карьерой скрывается непростая личная история: тяжелые отношения с отцом, борьба с зависимостями, депрессия, суицидальные мысли и жизнь под постоянным вниманием общественности. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Никиты Ефремова: знаменитая актерская семьяНикита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве в семье, где театр и кино являлись неотъемлемой частью жизни. Его отец — актер Михаил Ефремов, дед — легендарный Олег Ефремов, основатель театра «Современник» и народный артист СССР. Мать актера, Ася Воробьева, работала филологом и литературным редактором в театральной сфере.
Несмотря на известную фамилию, в детстве Никита носил фамилию матери. До 12 лет мальчик предпочитал не афишировать принадлежность к прославленной династии. Позже он самостоятельно решил стать Ефремовым, объяснив, что не видит смысла скрывать собственное происхождение.
«С одной стороны, хорошо, что я родился в такой семье, а с другой стороны, она обязывает оправдывать ожидания и зрителей, и самого себя. Моя задача сделать так, чтобы гордиться своей фамилией, но при этом не быть от нее зависимым», — признавался он.Когда Никите исполнилось два года, родители расстались. Воспитанием сына в основном занималась мать. С Михаилом Ефремовым будущий артист виделся редко, поэтому в детстве чувствовал себя брошенным. Со временем отношение к ситуации изменилось, и Никита осознал, что отец продолжал любить и принимать его.
Позднее актер вспоминал, что по-настоящему сближаться с папой начал уже в подростковом возрасте. Михаил Ефремов брал сына на съемочные площадки, в том числе во время работы над сериалом Александра Митты «Граница. Таежный роман».
«Мне кажется, отец до какого-то момента редко со мной встречался, потому что ему было просто неинтересно. Дело в том, что он привык общаться с умными людьми. Как только я стал более-менее здравомыслящим человеком, когда ему стало, надеюсь, со мной не скучно, наши встречи участились», — говорил Никита.
Чем увлекался Никита Ефремов в юностиВ школьные годы Никита активно занимался спортом. Он играл в волейбол, футбол и хоккей, посещал музыкальную школу и параллельно учился в математическом классе. Интерес к актерской профессии появился у него еще в старших классах. При этом Михаил Ефремов не поддерживал желание сына поступать в театральный вуз, прекрасно понимая сложности профессии.
Переломным моментом стали съемки в фильме «Ненасытные». Работа над проектом совпала с подготовкой к поступлению, причем график оказался настолько изматывающим, что юноша буквально жил между перелетами.
«У меня за два месяца работы над картиной было целых 32 перелета. Из Москвы в Симферополь, из Симферополя обратно в Москву. И, как мне кажется, такое несколько сумасшедшее существование на мой процесс поступления повлияло очень даже хорошо. Потому что мне не хватало времени бояться. Ведь большинство ребят, которые туда поступают, много сил отдают на то, чтобы убедить всех и каждого: я не боюсь, я не боюсь. А я в это время перелетал из одного города в другой», — вспоминал он.
Учеба в Школе-студии МХАТ и работа в «Современнике»Никита Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Звездная фамилия не помогала студенту — преподаватели оценивали исключительно профессиональные качества. Во время учебы актер ярко проявил себя в дипломной постановке «Горе от ума», где исполнил роль Чацкого. Эта работа принесла ему премию «Золотой лист» в номинации «Лучшая мужская роль» в 2009 году.
После окончания Школы-студии МХАТ Никиту приняли в труппу театра «Современник», основанного его дедом. На сцене театра актер сыграл ряд заметных ролей, среди которых Готфрид Ленц в постановке «Три товарища» и Сергей Никитин в спектакле «Сережа».
Молодой артист оказался одним из немногих выпускников, кто сразу после получения диплома получил множество предложений от театров.
Фильмы и сериалы Никиты ЕфремоваКинокарьера Никиты Ефремова развивалась постепенно. Сначала он появлялся в небольших ролях в проектах «Моя прекрасная няня» и «Пассажирка», а затем получил более серьезные работы.
Одним из первых крупных проектов стала «Баллада о бомбере». Позже фильмография артиста пополнилась картинами «Репетиции», «Любовь с акцентом» и романтической комедией «Zолушка», где партнершей Никиты стала Кристина Асмус.
Отдельное внимание зрителей привлек сериал Валерия Тодоровского «Оттепель». В нем Никита сыграл молодого Олега Ефремова — собственного деда. Актер признавался, что плохо помнит Олега Николаевича, поскольку на момент смерти знаменитого режиссера ему было всего 12 лет. Однако воспоминание о последней встрече с дедом осталось у него на всю жизнь.
Популярность после сериалов «Полет» и «Нулевой пациент»Настоящую известность актеру принесли телевизионные проекты. После выхода сериалов «Лондонград», «Тихий Дон» и «Отличница» о Никите Ефремове заговорили как об одном из самых востребованных артистов поколения.
Позже успех закрепили проекты «Полет», «Хороший человек» и «Нулевой пациент». Вокруг сериала «Полет» активно обсуждали откровенные сцены с участием актера, однако внимание публики привлекала не только провокационность материала, но и сама личность Никиты. Многие зрители отмечали, что артист буквально перетягивал внимание на себя даже в ансамблевых сценах.
Похожий эффект наблюдался и после выхода драмы «Нулевой пациент», посвященной истории заражения детей ВИЧ. Именно персонаж Никиты Ефремова стал одной из центральных фигур проекта.
Домогательства, депрессия и попытка суицидаЛичная жизнь и внутренние переживания актера долгое время оставались скрытыми от публики. Со временем Никита начал откровенно рассказывать о собственных травмах. Артист признавался, что в юности столкнулся с домогательствами со стороны мужчины* во время съемок детского фильма.
По словам Ефремова, тогда он испытал сильный страх и чувство стыда, поэтому просто сменил гостиничный номер и рассказал о случившемся матери.
«Не помню, сколько мне было лет. Даже если я был совершеннолетний, у меня, в любом случае, никто не спросил разрешения. Столько сразу страхов у меня было, что это не по-пацански, что я лох. Мне всегда такие темы с насилием сложно просматривать. Даже вспоминать эпизоды из детства, когда отец на эмоциях что-то кричит, а мама наказывает. Недавно, кстати, мама извинялась передо мной на тему ремня», — откровенничал Ефремов.В возрасте около 20 лет Никита переживал тяжелую депрессию. Он откровенно рассказывал, что в тот период серьезно задумывался о самоубийстве.
«Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу. Была неудачная попытка… Сейчас понимаю: мне надо было пройти вот эту боль и отчаяние», — делился артист.
По словам артиста, причиной стала тотальная внутренняя пустота и обесценивание собственной жизни. Не совершить ошибку Ефремову помогли друзья.
Борьба Никиты Ефремова с зависимостямиПосле тяжелого периода актер обратился за помощью к психологу. Работа со специалистом помогла ему справиться с эмоциональными травмами, последствиями детских переживаний и зависимостями. Никита признавался, что в определенный момент использовал алкоголь и запрещенные вещества как способ расслабиться и уйти от внутреннего напряжения.
Позже артист полностью отказался от подобных привычек и начал вести трезвый образ жизни.
«Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — говорил он.Сейчас актер открыто говорит о своем опыте, стараясь поддерживать людей, столкнувшихся с похожими проблемами. В 2025 году Никита сообщил, что планирует снять фильм о борьбе с зависимостью. По словам артиста, проект частично основан на его личной истории.
ДТП Михаила Ефремова и реакция НикитыОтдельной тяжелой страницей в жизни актера стала авария с участием Михаила Ефремова, после которой погиб водитель Сергей Захаров. Во время суда общественность внимательно следила за реакцией родственников артиста. Никита долгое время избегал публичных комментариев.
Позже он объяснял, что переживал колоссальное давление со стороны общества и СМИ. По словам актера, окружающие постоянно требовали от него определенной реакции: кто-то ожидал поддержки отца, другие — публичного осуждения. Никита рассказывал, что именно медитации, духовные практики и работа над собой помогли ему сохранить внутреннее равновесие.
Весной 2025 года Михаил Ефремов вышел по УДО. Артист вспоминал, как Михаил Олегович удивлялся количеству китайских автомобилей на улицах и обсуждал современные фильмы.
«Стал ли крепче чаек заваривать, я не проверял, с ним чай не пил. Он смотрит, вокруг одни китайские машины, ничего не узнает. И потом такой: "А что, у вас Юра Борисов Пушкина сыграл?". Очень удивился. Сейчас здоровье поправляет, насколько может», — делился сын звезды.Никита также признался, что встреча после освобождения оказалась для него эмоционально сложной.
«Тяжелый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдаленных. И мы давно не виделись, и непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы… Мне кажется, это очень такой трепетный момент. У меня было два противоположных ощущения: очень хотелось его обнять и прижать, а другое — может, и не хочется», — вспоминал Никита.
Личная жизнь Никиты ЕфремоваЛичная жизнь Никиты Ефремова всегда вызывала не меньший интерес публики, чем его актерские работы. При этом сам артист редко раскрывает подробности романов. Однако некоторые истории все же становились достоянием общественности.
Одно из первых обсуждаемых увлечений актера связано со съемками проекта «Самая красивая». Именно тогда между Никитой Ефремовым и актрисой Анной Михайловской возникла взаимная симпатия. Позже артистка рассказывала, что Никита красиво ухаживал за ней: дарил цветы и даже познакомил девушку со своей матерью. Со стороны отношения выглядели вполне серьезными, однако до создания семьи дело так и не дошло.
Анна Михайловская позже откровенно призналась: ее мама считала, что Никита не надежный и не создан для серьезных отношений. В итоге роман постепенно сошел на нет, а сами артисты сохранили теплое отношение друг к другу.
Брак Никиты Ефремова и Яны Гладких
Попытку создать полноценную семью Никита Ефремов предпринял уже с другой актрисой — Яной Гладких, служившей в МХТ имени Чехова. В 2014 году пара сыграла свадьбу. Со стороны союз казался гармоничным, однако уже спустя год супруги приняли решение расстаться.
Позднее актер признавался, что в тот период пытался не столько строить здоровые отношения, сколько компенсировать собственные внутренние травмы, связанные с детством и разводом родителей.
«Я хотел, чтобы она была только моей. Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения. Самое главное, что я не любил себя в тот момент. Например, путал чувство вины с совестью», — рассказывал артист.Первой о расставании публично заговорила Яна Гладких. Сам Никита тогда занял позицию молчаливой стороны конфликта и фактически позволил окружающим воспринимать себя как пострадавшего. Лишь спустя годы актер осознал, что во многом сам романтизировал собственные страдания.
По словам артиста, его эго пыталось через боль почувствовать собственную значимость и мужественность. Именно тогда алкоголь и запрещенные вещества стали для него способом ухода от внутреннего кризиса.
«Алкоголь и наркотики были для меня решением проблемы. Но причина проблем — не в зависимости, а в боли. Я не принимал себя, боялся, что кто-то увидит, какой я слабый. Но путь к себе начинается с признания, что боль может быть сильнее тебя, что ты не можешь сам с ней бороться», — признавался Ефремов.
Отношения Никиты Ефремова и Александры Маниович
В 2016 году СМИ и поклонники начали активно обсуждать возможный роман Никиты Ефремова с моделью и дизайнером Александрой Маниович. Актер регулярно появлялся в публикациях девушки, а поклонники обратили внимание на резкую смену его имиджа. Многие отмечали, что рядом с Александрой артист стал выглядеть заметно ярче и увереннее.
В тот период Никита даже несколько раз выходил на подиум, что также связывали с влиянием Маниович. Несмотря на многочисленные слухи, сами знаменитости отношения официально так и не подтвердили.
Роман Никиты Ефремова и Марии Иваковой
Через несколько лет актер познакомился с телеведущей Марией Иваковой на тренинге Саши Дзюбы. Именно этот роман публика называла одним из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Никита и Мария часто появлялись вместе, выглядели спокойной и зрелой парой и производили впечатление людей, которые действительно нашли общий язык.
Отношения продолжались около двух лет. Однако в 2021 году влюбленные объявили о расставании. Причины разрыва бывшие партнеры предпочли не раскрывать. При этом ни громких скандалов, ни публичных взаимных претензий после расставания не последовало.
Новые отношения Никиты Ефремова
Летом 2023 года Никита Ефремов появился на фестивале «Короче» в Калининграде вместе с художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной. Позже актер опубликовал совместные фотографии в соцсетях и подписал снимки словами: «Моя любимая Оля».
Отношения пары развивались и в творческой плоскости. Никита принял участие в одном из видео-артов Ольги Шурыгиной, который представили в рамках фестиваля. Однако уже в начале 2026 года в Сети появились фотографии актера с новой избранницей — актрисой Софьей Гершевич. Совместные кадры с отдыха на Бали фактически подтвердили роман пары.
Сам актер не скрывает: тема отношений для него остается болезненной и напрямую связана с детскими переживаниями. По словам артиста, развод родителей сильно повлиял на его восприятие любви и семьи.