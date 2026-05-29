29 мая 2026, 14:23

30 мая российский актер Никита Ефремов отмечает 38-летие. Представитель знаменитой актерской династии давно доказал, что способен существовать в профессии не только благодаря громкой фамилии. На счету артиста десятки ярких ролей в кино и сериалах, включая проекты «Нулевой пациент», «Полет», «Библиотекарь», «Тетрис» и «Здоровый человек». Однако за успешной карьерой скрывается непростая личная история: тяжелые отношения с отцом, борьба с зависимостями, депрессия, суицидальные мысли и жизнь под постоянным вниманием общественности. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Никиты Ефремова: знаменитая актерская семья Чем увлекался Никита Ефремов в юности Учеба в Школе-студии МХАТ и работа в «Современнике» Фильмы и сериалы Никиты Ефремова Популярность после сериалов «Полет» и «Нулевой пациент» Домогательства, депрессия и попытка суицида Борьба Никиты Ефремова с зависимостями ДТП Михаила Ефремова и реакция Никиты Личная жизнь Никиты Ефремова Никита Ефремов сегодня

Биография Никиты Ефремова: знаменитая актерская семья

«С одной стороны, хорошо, что я родился в такой семье, а с другой стороны, она обязывает оправдывать ожидания и зрителей, и самого себя. Моя задача сделать так, чтобы гордиться своей фамилией, но при этом не быть от нее зависимым», — признавался он.

«Мне кажется, отец до какого-то момента редко со мной встречался, потому что ему было просто неинтересно. Дело в том, что он привык общаться с умными людьми. Как только я стал более-менее здравомыслящим человеком, когда ему стало, надеюсь, со мной не скучно, наши встречи участились», — говорил Никита.

Чем увлекался Никита Ефремов в юности

«У меня за два месяца работы над картиной было целых 32 перелета. Из Москвы в Симферополь, из Симферополя обратно в Москву. И, как мне кажется, такое несколько сумасшедшее существование на мой процесс поступления повлияло очень даже хорошо. Потому что мне не хватало времени бояться. Ведь большинство ребят, которые туда поступают, много сил отдают на то, чтобы убедить всех и каждого: я не боюсь, я не боюсь. А я в это время перелетал из одного города в другой», — вспоминал он.

Учеба в Школе-студии МХАТ и работа в «Современнике»

Фильмы и сериалы Никиты Ефремова

Популярность после сериалов «Полет» и «Нулевой пациент»

Домогательства, депрессия и попытка суицида

«Не помню, сколько мне было лет. Даже если я был совершеннолетний, у меня, в любом случае, никто не спросил разрешения. Столько сразу страхов у меня было, что это не по-пацански, что я лох. Мне всегда такие темы с насилием сложно просматривать. Даже вспоминать эпизоды из детства, когда отец на эмоциях что-то кричит, а мама наказывает. Недавно, кстати, мама извинялась передо мной на тему ремня», — откровенничал Ефремов.

«Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу. Была неудачная попытка… Сейчас понимаю: мне надо было пройти вот эту боль и отчаяние», — делился артист.

Борьба Никиты Ефремова с зависимостями

«Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — говорил он.

ДТП Михаила Ефремова и реакция Никиты

«Стал ли крепче чаек заваривать, я не проверял, с ним чай не пил. Он смотрит, вокруг одни китайские машины, ничего не узнает. И потом такой: "А что, у вас Юра Борисов Пушкина сыграл?". Очень удивился. Сейчас здоровье поправляет, насколько может», — делился сын звезды.

«Тяжелый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдаленных. И мы давно не виделись, и непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы… Мне кажется, это очень такой трепетный момент. У меня было два противоположных ощущения: очень хотелось его обнять и прижать, а другое — может, и не хочется», — вспоминал Никита.

Личная жизнь Никиты Ефремова

Брак Никиты Ефремова и Яны Гладких

«Я хотел, чтобы она была только моей. Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения. Самое главное, что я не любил себя в тот момент. Например, путал чувство вины с совестью», — рассказывал артист.

«Алкоголь и наркотики были для меня решением проблемы. Но причина проблем — не в зависимости, а в боли. Я не принимал себя, боялся, что кто-то увидит, какой я слабый. Но путь к себе начинается с признания, что боль может быть сильнее тебя, что ты не можешь сам с ней бороться», — признавался Ефремов.

Отношения Никиты Ефремова и Александры Маниович

Роман Никиты Ефремова и Марии Иваковой

Новые отношения Никиты Ефремова

Никита Ефремов сегодня