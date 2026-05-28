«Нет Тани Дэвис на этом свете»: слухи об инсценировке и несостыковки в деле. Куда пропали миллионы самой молодой жены Прохора Шаляпина
Эпатажный певец Прохор Шаляпин в 2021 году в очередной раз удивил публику, завязав роман с американской бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая была старше финалиста «Фабрики звёзд-6» всего на 9 лет. Любовная история, начавшаяся как романтическая мечта, завершилась трагедией. Всего через несколько дней после свадьбы избранница артиста скончалась от осложнений после коронавируса. Что на самом деле связывало певца и гражданку Канады и почему историю с эмигранткой из России некоторые называют инсценировкой, расскажет «Радио 1».
Как Андрей Захаренков стал Прохором ШаляпинымБудущий эстрадный певец родился в рабочей семье под именем Андрей Захаренков. Его детство омрачил тяжёлый семейный уклад: отец-сталевар страдал алкоголизмом и вспышками агрессии, что в итоге привело его к тюремному заключению, а затем в психиатрическую клинику. Вырваться из этой атмосферы мальчику помогла бабушка, разглядевшая в нём музыкальный дар и настоявшая на профессиональном обучении. Благодаря её поддержке Андрей окончил музыкальную школу по классу баяна и позже поступил в академию имени Гнесиных. Выпускная работа Андрея оказалась посвящена необычному сюжету: творческому пути великого русского певца Фёдора Шаляпина. Обнаружив глубокие параллели между скромным происхождением легендарного баса и собственной биографией, Андрей принял решение сменить имя. Так появился псевдоним Прохор Шаляпин, символично связавший его творческое будущее с великой русской вокальной традицией и обозначивший начало нового этапа в жизни начинающего артиста.
«В Фёдоре Ивановиче Шаляпине я увидел отражение себя: простое происхождение, родом из российской глубинки, из бедности, всё сам — мне надеяться было не на кого. Так родился мой звучный псевдоним, который у меня уже давно в паспорте», — приводит слова Прохора телеканал «78.ru».
«Проказница», разрыв с Дробышем и уход в медийность: творческая эволюция Прохора ШаляпинаАндрей Захаренков рано проявил музыкальные способности и сценическую харизму, что позволило ему начать профессиональную карьеру ещё в подростковом возрасте. В конце 1990-х годов юноша вошёл в состав популярного ансамбля «Джем», активно выступал на фестивалях и вскоре привлёк внимание зарубежной аудитории: участвовал в нью-йоркском проекте «Звёздный шанс» и гастролировал по Европе. Настоящий успех пришёл после участия в шестом сезоне «Фабрики звёзд».
Именно там зрители увидели Прохора — артиста, чья необычная внешность и заявления о родстве с великим Фёдором Шаляпиным мгновенно привлекли внимание. Хотя к этим словам многие отнеслись скептически, мощный голос и уверенное исполнение народных композиций быстро завоевали симпатию публики.
Благодаря запоминающимся номерам с песнями «Проказница» и «Утраченная юность» он дошёл до финала конкурса, заняв в итоге четвёртое место. Завершив участие в «Фабрике», певец сначала отправился в турне, а впоследствии сосредоточился на индивидуальном творческом пути. В 2008 году Прохор провёл первый сольный концерт и выпустил клип на песню «Сердце.ком», получивший тёплый отклик публики. Серьёзным шагом в творческой биографии стала работа под руководством Виктора Дробыша. Однако сотрудничество, на которое возлагались большие надежды, быстро обернулось конфликтом: профессиональные разногласия привели к разрыву и публичному скандалу с взаимными обвинениями. Музыкальная карьера артиста пошла на спад, но Шаляпин успешно сменил стратегию, сделав ставку на медийность. Вместо традиционного продвижения король эпатажа стал частым гостем ток-шоу, где откровенные истории и живые дискуссии позволили ему удерживать внимание аудитории. Благодаря этой трансформации он сохранил статус узнаваемой телеперсоны, превратив публичность в главный инструмент своей дальнейшей карьеры.
Романы, покровительницы и громкие расставания: личная жизнь Прохора ШаляпинаЛичная жизнь Прохора Шаляпина всегда была под пристальным вниманием публики, и сам артист, судя по всему, намеренно подогревал интерес к собственной персоне. Его романы, особенно с женщинами старше него, регулярно становились предметом бурных обсуждений как в прессе, так и в соцсетях.
Примечательно, что многие пассии Шаляпина, очарованные его обаянием, оказывали ему существенную финансовую поддержку. Судьбоносным для молодого артиста стало знакомство с Аллой Пеняевой — поэтессой, журналисткой и бывшей помощницей мэра Лужкова. В период, когда имя Шаляпина ещё не звучало на всю страну, именно Пеняева выступила его наставником и проводником на большую сцену. Благодаря поддержке поэтессы Прохор поступил в Академию имени Гнесиных, получил квартиру в Москве, а также регулярное финансирование для зарубежных поездок и дорогостоящих подарков.
Следующим резонансным поворотом стала стремительная женитьба на Ларисе Копёнкиной, которая была старше певца на 28 лет. После знакомства на Ямайке пара быстро оформила брак, что мгновенно стало медиасенсацией и шокировало даже мать Шаляпина. Союз сразу окружили слухи о пиаре. Лариса якобы оплачивала публикации о своём романе с Прохором, чтобы таким образом продвигать собственный бизнес. Позже выяснилось, что статус Ларисы как владелицы агентства недвижимости был преувеличен — на деле она работала рядовым сотрудником. Шумный брак просуществовал менее года и завершился столь же внезапным разрывом. Очередной резонансной главой в биографии артиста стал роман с Анной Калашниковой, публично заявившей о беременности; позже эта история оказалась спланированным пиар-ходом, в чём оба открыто признались. Не менее сенсационной стала связь с журналисткой Татьяной Гудзевой, которая публично объявила себя матерью сына певца. ДНК-тест подтвердил отцовство с вероятностью 99,9%, однако артист официально ребёнка так и не признал. Вскоре Шаляпин вновь оказался в центре внимания, начав роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, бывшей супругой Армена Джигарханяна. Как и предыдущие отношения, этот союз многие наблюдатели сочли очередной медийной интригой.
Инсценировка или трагедия? Скандальная глава в жизни ШаляпинаНачало 2020 года ознаменовалось в судьбе любителя женщин «постарше» новой, похожей на сказку историей. Избранницей сына сталевара стала Татьяна Дэвис — богатая бизнес-леди, владелица империи юридических компаний в Канаде. При этом, несмотря на российское происхождение, она давно жила за рубежом.
Знаковое знакомство случилось в Монако: как уверяет Прохор, Татьяна сама пригласила его туда. После концерта миллионерша предложила артисту отправиться вместе в любую точку мира. Их роман начался с поездки в Лос-Анджелес. Татьяна была невероятно щедра — окружала певца роскошью, заботой и дорогими подарками. Прохор без колебаний принял предложение о браке, которое поступило очень быстро. Девять лет разницы, солидное положение и зрелость Татьяны — всё это идеально вписывалось в образ идеальной женщины исполнителя. Роскошный медовый месяц в Мексике, который пара планировала, так и остался мечтой.
Незадолго до отъезда у бизнесвумен диагностировали COVID-19. Болезнь прогрессировала с пугающей быстротой, и в сентябре того же года избранница певца покинула этот мир, оставив лишь боль и череду неразрешённых вопросов. После ухода Татьяны в обществе активно обсуждали вопрос о наследстве. Как утверждают осведомлённые лица из окружения артиста, незадолго до свадьбы бизнесвумен приобрела в Москве недвижимость примерно на 70 миллионов рублей. Однако пара заключила брачный контракт на 150 страницах, чтобы защитить имущество Татьяны. Сам Шаляпин позже признавался, что подписал документ, не вникая в детали, так как плохо знал английский язык. В итоге после смерти супруги артист не получил ничего — ни одной квартиры. Он даже не стал претендовать на наследство, и всё состояние перешло к родителям Татьяны, как и предусматривал контракт. В 2023 году произошёл неожиданный поворот: светская львица Александра Рашель выступила с сенсационным заявлением.
По версии главы «Ассоциации жертв пластической хирургии», смерть Татьяны Дэвис оказалась инсценировкой, организованной ради привлечения внимания к Прохору Шаляпину. Рашель настаивала, что настоящая Татьяна — обычная женщина из Нижнего Новгорода, а история о канадском бизнесе и смерти от коронавируса — вымысел. Ответ певца не заставил себя ждать — он оказался резким и крайне эмоциональным.
«Это просто сумасшедшие иллюзии. Неадекватны те, кто пиарится на смерти человека. Два года как нет Тани Дэвис на этом свете. Вы думаете, за два года никто бы не увидел Таню, если бы она была жива? Дайте фотографию, докажите», — возмутился шоумен в беседе с «5-tv.ru».
Роскошь в соцсетях и резонансные заявления артистаВ настоящее время Прохор Шаляпин уже не столько исполнитель, сколько медийная фигура и известный блогер. Его страницы в соцсетях превратились в галерею снимков роскошной жизни, где каждый пост — зарисовка из мира дорогого отдыха. В начале 2026 года бывший подопечный Дробыша объявил о работе над песней в народном стиле с использованием зумерского сленга. Много высказывается на разные темы: критикует современных исполнителей за чрезмерную откровенность на сцене.
«Вся эта распущенность — непонятно, что мы видим. Я не против голеньких каких-то телец на сцене, если это эстрадная певица. Но всему своё время. Если ты молоденькая девочка — Клава Кока, не знаю, Валя Карнавал — это одна история. Но когда тебе уже перевалило за [определенный возраст], то показывать одно место уже неприлично. Пойте народные песни», — заявляет артист.