Похоронил жену, развелся с Устиновой и сделал предложение 17-летней ровеснице дочери: что известно о создателе «Закрытой школой» Марке Горобце?
Российский и украинский режиссер Марк Горобец давно закрепил за собой репутацию автора популярных сериалов и многосерийных проектов. Именно он работал над «Закрытой школой», «Кораблем», «Желтым глазом тигра» и рядом других рейтинговых картин. В последние годы имя кинематографиста регулярно появляется не только в профессиональной среде, но и в светской хронике. Причиной стала его личная жизнь: в конце 2024 года 49-летний режиссер женился на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. 30 мая Марк Горобец отмечает день рождения. Подробнее о его творческом пути, карьере и семье — в материале «Радио 1».
Биография Марка Горобца: путь в профессиюМарк Горобец родился 30 мая 1975 года в Киеве. Позже режиссер рассказывал, что вырос в обычной семье, далекой от мира кино и театра. В детстве главным развлечением оставался телевизор с несколькими каналами, а любимыми проектами будущего режиссера стали советские детективы «Место встречи изменить нельзя» и «Следствие ведут знатоки». Именно тогда у мальчика появилась мечта стать следователем.
Со временем интерес к расследованиям сменился увлечением киноиндустрией. После окончания школы Марк поступил на факультет маркетинга в Киеве. Параллельно он работал в рекламной сфере, занимался созданием и озвучиванием роликов для крупных агентств.
Позже Горобец понял, что хочет связать жизнь именно с режиссурой. Он вновь отправился учиться и в 2005 году окончил режиссерский факультет Института кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Наставником Марка стал Георгий Шкляревский, специализировавшийся на документальном кино.
Первые фильмы и переезд в РоссиюСнимать кино Марк Горобец начал еще на Украине. Одной из первых заметных работ стала мелодрама «Под знаком Девы», вышедшая в 2007 году. Картина рассказывала о непростом выборе между чувствами и долгом.
Скандальный развод с Юлией Барановской и тайный внебрачный ребенок: Андрею Аршавину 45 лет. Как сегодня живет футболист?
Уже через год режиссер продолжил развивать тему любовных драм и представил мини-сериал «Абонент временно недоступен». Главные роли в проекте исполнили Дина Корзун, Эвклид Кюрдзидис и Альберт Филозов.
В 2009 году Марк Горобец перебрался в Россию и приступил к работе над проектом, который принес ему широкую известность. Речь идет о сериале «Закрытая школа», выходившем на телеканале СТС на протяжении четырех сезонов. Российская адаптация испанского сериала «Черная лагуна» быстро стала популярной у молодежной аудитории.
Позже режиссер вновь обратился к испанским телевизионным форматам. Так появились проекты «Ангел или демон» и «Корабль», основанный на сериале «Ковчег».
«Желтый глаз тигра», «Корни» и другие проектыМарк Горобец не ограничивался подростковыми мистическими сериалами. В его фильмографии появились и детективные работы. Одним из таких проектов стал ретросериал «Одесса-мама», посвященный криминальному миру приморского города 1960-х годов.
В 2018 году на экраны вышла криминальная драма «Желтый глаз тигра». Проект получил заметный зрительский интерес и стал одной из самых обсуждаемых работ режиссера.
Позже Горобец попробовал себя и в комедийном жанре. Среди наиболее известных проектов — сериал «Корни». Еще одной яркой работой стала авантюрная комедия о хакерах «Короче, план такой», премьера которой состоялась на платформе Wink в 2023 году.
Личная жизнь Марка ГоробцаПервой супругой режиссера стала Юлия Горобец. В этом браке в 2005 году родилась дочь Алла. Однако спустя четыре года супруги расстались. В 2017 году Юлия умерла. Позже режиссер рассказывал, что много лет живет вместе с дочерью и старается окружать ее заботой и поддержкой.
«Любимая моя дочка Аллочка учится в Высшей школе экономики на третьем курсе, мы с ней много лет вместе живем, в любви и счастье. С тех пор, как ушла из жизни ее мама», — рассказывал он.
Брак с Марией Шерстобитовой
После расставания со Светланой Устиновой режиссер начал отношения с актрисой Марией Шерстобитовой. Она снималась в проектах Горобца «Большие деньги» и «Желтый глаз тигра». В мае 2018 года пара официально оформила отношения. Однако в 2024 году стало известно о расставании супругов. Причиной активного обсуждения в прессе стала новая возлюбленная режиссера — начинающая актриса Александрина Олексюк.
При этом ни одна из бывших супруг Марка Горобца не родила ему ребенка.
Отношения Марка Горобца и Александрины ОлексюкС Александриной Олексюк режиссер познакомился во время работы над фильмом «Тур с Иванушками». В 2023 году девушка снималась в проекте Горобца, а спустя некоторое время между ними начались отношения. Новость о романе быстро вызвала бурную реакцию в интернете из-за разницы в возрасте. Особенно активно обсуждали тот факт, что режиссер сделал предложение Александрине 4 августа. На тот момент актрисе было 17 лет.
Будущих супругов поздравила Агата Муцениеце, которая снималась вместе с девушкой в фильме «Тур с Иванушками». Она написала, что счастлива за возлюбленных.
Совершеннолетие Александрина отметила 14 ноября. Режиссер публично поздравил избранницу с днем рождения, посвятив ей эмоциональное обращение.
«Самая умная! Самая талантливая! Самая мудрая! Самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая любимая! Самая-самая-самая! Будь счастлива, а с остальным мы разберемся! Моя принцесса! Я всегда буду рядом, и моя рука всегда будет в твоей! Я тебя очень люблю!» — написал Горобец.
Кроме того, Александрине удалось выстроить хорошие отношения и с дочерью режиссера, которая старше молодой актрисы всего на год. Также режиссер отметил, что не обращает внимания на критику и обсуждения в соцсетях. По словам кинематографиста, для него важнее атмосфера внутри семьи.
«Любовь — это то, что делает людей счастливыми. А все остальное, лишь помощники или временные заменители. Не бойтесь любить и быть счастливыми, иначе так и проживете всю жизнь, оглядываясь и слушая всех вокруг, кроме себя!» — высказывался Горобец.В конце декабря 2024 года Александрина Олексюк официально стала супругой Марка Горобца. После свадьбы девушка неоднократно публиковала совместные фотографии с мужем и открыто рассказывала о своих чувствах. Актриса подчеркивала, что вступила в брак осознанно и по любви.
«Человек, который делает меня счастливой, дарит невероятные эмоции, человек, которого я очень сильно люблю и ценю. Хочу сказать тебе большое спасибо за все, что ты для меня делаешь. И пожелать огромного счастья, здоровья и спокойствия. Мне кажется, что это самое главное. Я всегда рядом», — говорила актриса.По словам Александриной, она всегда чувствовала себя взрослее ровесников и не испытывала интереса к шумным компаниям и вечеринкам. Она считает, что когда была ребенком, была развита и мудра не по годам. Александрина отмечает, что ей комфортно дома и она с удовольствием создает для этого все условия
Также актриса поделилась, что главной ценностью в ее жизни остается семья. Эти установки, как признавалась девушка, родители заложили в нее еще в детстве.
«Быть его первой влюбленностью? Школьной? Той, которая понравилась ему на работе? Нет. Быть его осознанной любовью. Быть той, с кем он захотел построить семью. Той, кто вдохновляет. С кем хочет прожить всю жизнь», — подчеркивала она.Самому режиссеру также пришлось столкнуться с волной критики. Однако Горобец публично заявлял, что человеку важно слушать собственное сердце, а не ориентироваться исключительно на мнение общества.
Марк Горобец сейчасСегодня режиссер активно развивает собственный актерский практикум «Тур с Горобцом». В рамках проекта Марк работает как с начинающими артистами, так и с профессиональными актерами. Участники интенсива изучают разбор сцен, особенности разных жанров и правила записи самопроб.
Одним из последних крупных проектов Горобца стал фильм «Акулы». Создатели называют картину первым российским «акульим хоррором». В проекте Марк выступил продюсером.
Кроме того, режиссер завершил работу над комедийным детективным сериалом «Крутой и перец», который готовят к телевизионному показу.