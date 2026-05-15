Хотел покончить с собой, спел гимн Украины и получил запрет на въезд в Россию: что известно о звезде Dream Team House Артуре Бабиче?
Артур Бабич — один из самых узнаваемых тиктокеров русскоязычного интернета, бывший участник Dream Team House, блогер, певец и автор вирусных роликов. Популярность ему принесли короткие юмористические видео, образ «простого деревенского парня» и сотрудничество с крупнейшими звездами TikTok. Однако карьера блогера сопровождалась не только стремительным успехом, но и громкими скандалами, переездом из России, запретом на въезд и последующим возвращением. Весной 2026 года Артур Бабич женился на тиктокерше Ане Покров, с которой состоял в отношениях много лет. 16 мая ему исполняется 26 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Артура Бабича и жизнь в украинском селеАртур Самвелович Бабич родился 16 мая 2000 года в селе Вольном неподалеку от Кривого Рога. Детство будущего блогера прошло в непростых условиях. Родители развелись, когда мальчику исполнилось пять лет.
Мать Артура долгие годы трудилась на ферме, а затем устроилась охранником на сельскохозяйственное предприятие. Отец блогера, армянин по национальности, переехал жить в Армению, где начал работать оператором на заводе. Несмотря на расстояние, отношения между отцом и сыном оставались теплыми. Артур позднее признавался, что отец всегда поддерживал его увлечение творчеством и спокойно относился к экспериментам сына.
При этом сам Бабич откровенно рассказывал, что мать злоупотребляла алкоголем. После рождения младшего брата Тимура подростку пришлось быстро взрослеть. Артур помогал брату с уроками, встречал его из школы и даже занимался готовкой. Несмотря на бытовые сложности, юноша продолжал мечтать о популярности и совершенно другой жизни.
Как Артур Бабич стал популярным в TikTokПосле школы Артур Бабич поступил в техникум, где получил специальность менеджера. Однако работать по профессии он так и не стал. Вместо этого молодой человек начал снимать короткие юмористические ролики вместе с младшим братом Тимуром.
Именно дуэт братьев быстро привлек внимание аудитории. Тимур запомнился подписчикам саркастическими фразами и забавными розыгрышами, а сам Артур сделал ставку на легкий юмор и образ простого деревенского парня.
Настоящий прорыв произошел после публикации ролика под трек «WTF?» В видео Бабич якобы случайно обливает себя колой и роняет мороженое. Этот формат неожиданно превратился в вирусный тренд, который начали массово повторять пользователи TikTok.
2019 год стал для блогера переломным. Артура начали узнавать на улицах, приглашать к сотрудничеству и фотографироваться с ним. Тогда же он начал активно общаться с российскими звездами TikTok и понял, что хочет двигаться дальше.
Переезд Артура Бабича в Москву и Dream Team HouseНа фоне растущей популярности Артур Бабич решил переехать в Москву. По словам блогера, близкие спокойно восприняли это решение, понимая, что для него открывается шанс полностью изменить жизнь. Единственное, что тяжело далось Артуру, — необходимость оставить в родном городе младшего брата.
В феврале 2020 года блогер получил приглашение присоединиться к Dream Team House — одному из самых известных тиктокерских домов того периода. Проект объединил молодых блогеров, которые вместе снимали контент, развивали социальные сети и обменивались опытом.
Именно после вступления в Dream Team House популярность Бабича резко выросла. Его узнаваемость вышла далеко за пределы TikTok.
Музыкальная карьера Артура БабичаОбраз «простого парня из деревни» быстро превратился в главную фишку блогера. Артур сознательно не отказывался от этого амплуа, даже когда начал музыкальную карьеру. Первой крупной работой стал трек «Парень простой». В клипе Бабич появился с курицей в руках, фактически обыграв собственный интернет-образ.
Вскоре украинскому блогеру поступило предложение от певицы Бьянки. Исполнительница решила записать ремикс композиции «Были танцы» и пригласила Артура принять участие в проекте.
Перед наступлением 2021 года Бабич выпустил сольную песню «Праздник», а затем снялся в клипе Егора Крида «Ты не смогла простить». После этого Артур вместе с Даней Милохиным представил трек «Четко». В канун Нового года Милохин, Бабич, Макс Климток и Олег Ликвидатор записали ремейк композиции «Новый год».
В 2021 году блогер выпустил клип на песню «День дребедень», в котором также появился Даня Милохин. Позднее дискография тиктокера пополнилась треками «Бабки» и «Маяк».
Участие Артура Бабича в шоу и сериалахПомимо TikTok и музыки, Артур Бабич начал активно работать на телевидении и в интернет-проектах. Вместе с участниками Dream Team House блогер снялся в интернет-сериале «12 класс». Летом 2021 года он запустил собственное шоу «Как хорошо ты знаешь Бабича?». Суть проекта заключалась в том, что поклонники должны были угадывать факты из биографии блогера.
В начале 2022 года Артур Бабич вместе с Валей Карнавал и Михаилом Галустяном стал ведущим игрового шоу «Не дрогни» на телеканале СТС.
Позднее блогер попробовал себя и в озвучке. В мультфильме «Дозор Джунглей: Кругосветка» он подарил голос персонажу Жильберу — «многоумному долгопяту», который по сюжету влюбляется в летучую мышь Батришию. Ее озвучила Аня Покров. В 2025 году Артур озвучил зайца в анимационной ленте «Яга на нашу голову».
Скандал с гимном Украины и запрет на въезд в РоссиюВ 2022 году имя Артура Бабича оказалось в центре громкого скандала. После переезда в США блогер провел совместный стрим с Даней Милохиным. Во время эфира молодые люди исполнили гимн Украины. На фоне политической ситуации ролик вызвал резкую реакцию части российской аудитории. В адрес Бабича посыпались негативные комментарии и обвинения.
Вскоре появилась информация о запрете на въезд блогера в Россию. После этого Артур некоторое время жил в Армении. Позднее Бабич публично обратился к российской аудитории и признался, что жалеет о переезде в США. По словам блогера, продюсер тикток-дома убедил его уехать, заявив, что в России против него якобы возбудили уголовное дело.
Артур также сообщил, что готов отказаться от украинского гражданства и в случае необходимости поддержать Россию. Позднее блогеру удалось вернуться обратно.
Почему закрылся Dream Team HouseПосле череды скандалов и отъезда некоторых популярных участников вокруг Dream Team House начали распространяться слухи о кризисе проекта. Со временем информация о закрытии тиктокерского дома подтвердилась. К тому моменту Dream Team House уже покинули многие звезды, с которыми ассоциировался проект.
Для Артура Бабича этот период совпал с переосмыслением собственной карьеры и личной жизни.
Отношения Артура Бабича и Ани ПокровС блогершей Аней Покров Артур Бабич состоит в отношениях около шести лет. За это время пара пережила множество сложных периодов, включая переезды, скандалы и эмоциональные кризисы. Весной 2026 года блогеры официально поженились.
Артур признавался, что отношения с Аней помогли ему пережить один из самых тяжелых периодов в жизни. По словам тиктокера, в октябре 2023 года он столкнулся с тяжелым эмоциональным состоянием и впервые всерьез задумался о суициде.
«Она человек, с которым я могу поделиться абсолютно всем. Аня вообще тот, кто знает обо мне больше, чем я. У меня был момент, когда я хотел руки на себя наложить. Это было в октябре 23-го года. Я прилетел, и мне было так плохо... Ну, морально уничтожал себя. И мы с Аней созвонились. Я в первый раз при ней поплакал за четыре года», — признался тиктокер.До этого он боялся показывать слабость и хотел выглядеть рядом с возлюбленной человеком, который способен справляться с любыми проблемами самостоятельно. Позднее Бабич пришел к выводу, что способность открыто говорить о своих чувствах рядом с близким человеком — не проявление слабости, а признак силы. По словам блогера, в тяжелый период рядом с ним оставались только родители и Аня Покров.
«Аня в тот момент стала для меня проводником для возвращения в нормальную жизнь, символом того, что всё будет хорошо, что мы справимся. Когда я оказался в плохой ситуации, рядом были только родители и девушка», — сказал Бабич.После регистрации брака пара начала готовиться к большому свадебному торжеству, которое они запланировали на 4 июня. На праздник блогеры пригласили около 90 гостей. Бабич рассказывал, что давно задумывается о детях и даже допускает рождение двойни. По словам тиктокера, они с супругой уже начали готовиться к новому этапу жизни.
В квартире пары предусмотрели пространство под будущую детскую комнату. Пока помещение используют как рабочий кабинет, однако позднее его планируют полностью переоборудовать. Кроме того, блогеры хотят устроить гендер-пати и превратить объявление пола ребенка в отдельное семейное событие.
Сам Артур также с юмором признавался, что предпочел бы получить на свадьбу денежные подарки вместо традиционных сервизов и бытовых наборов.