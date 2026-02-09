09 февраля 2026, 15:51

Александр Бухаров (фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов)

Александр Сергеевич Бухаров — российский актер театра и кино, чьи экранные образы давно стали узнаваемыми. Романтический капитан, суровый воин, следователь, священнослужитель — именно эти роли, а также участие в рекламных проектах и характерная внешность со шрамом сделали артиста заметной фигурой в отечественном кинематографе. Несмотря на многолетнюю популярность и любовь зрителей, Бухаров по-прежнему смущается, когда поклонники подходят к нему за автографом. 10 февраля актер отмечает 51-летие. О его творческом пути и личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Бухарова: детство и юность Переезд в Москву и учеба во ВГИКе Начало карьеры: первые роли в кино «Волкодав»: звездный час Бухарова Дальнейшая фильмография Александра Бухарова Игровая зависимость Александра Бухарова Личная жизнь Александра Бухарова: жена и сын Александр Бухаров сегодня

Биография Александра Бухарова: детство и юность

Александр Бухаров (фото: Instagram* / buharov75)

«Мы зашли и попробовали. Как именно у нас это получилось — опять же не знаю. Я сильно картавил. Когда читал какой-то монолог на творческом конкурсе, весь зал за животы от смеха держался. Думали, наверное, что новый комик пришел», — вспоминал Александр.

Переезд в Москву и учеба во ВГИКе

Александр Бухаров (фото: Instagram* / buharov75)

«Жили как-то. Как все студенты. Выпивали, конечно. Молодые здоровые ребята — как тут не выпивать?! Бывало, устраивали "торжества" на целую неделю, срывали занятия, репетиции. Я знаю, собирались наши педагоги, решали, что с нами делать. Наверное, даже вопросы об отчислении ставились. Но один наш педагог, мне рассказывали, решил: "Оставьте их в покое. Протрезвеют, сами придут". Собственно, так оно все и вышло», — рассказывал актер.

Начало карьеры: первые роли в кино

«Я с самого начала был против, чтобы эти сериалы включали в мой послужной список. Никого я там практически не играл. Охранник, который стоит с краю, на заднем плане, это что — роль?», — говорил Бухаров.

«Волкодав»: звездный час Бухарова

Александр Бухаров (фото: Instagram* / buharov75)

«Смотрите сами: шел мимо театрального училища, закончил его с красным дипломом. Разве не чудо? Или то, что я во ВГИК на экзамен вошел практически последний и все равно поступил. Коля Лебедев снимал меня в "Звезде" в эпизоде, я играл разведчика Марченко, но эпизод улетел в корзину при монтаже. Спустя время Лебедев вспомнил про меня, про этот эпизод и предложил главную роль в "Волкодаве". Опять же чудо!» — делился артист.

Дальнейшая фильмография Александра Бухарова

Актеры Денис Синявский и Александр Бухаров (фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов)

Игровая зависимость Александра Бухарова

Александр Бухаров (фото: Instagram* / buharov75)

«Однажды проиграл вообще все. Все, что у меня было. Все деньги. Помню, сидел в казино, пошла игра. Но вдруг — бац! — за какой-то час я проигрался в пух и прах. Еще деньги дома оставались. Я за ними съездил — думал, отыграюсь. Нет, не случилось. Вернулся домой и, наверное, дня три вообще никуда не выходил. Мне так плохо было… До тошноты даже. Сейчас вообще не хожу в казино», — признавался Бухаров.

Личная жизнь Александра Бухарова: жена и сын

«Я стояла в очереди, когда ко мне подошел высокий молодой человек и спросил, можно ли со мной познакомиться. Я подняла глаза, увидела Сашу и поняла, что это моя судьба», — вспоминала Елена.

Александр Бухаров (фото: Instagram* / buharov75)

«Слава Богу, что у меня супруга — очень умная женщина. К тому же она сама актриса — понимает всю специфику профессии. Я же не могу отказываться от всех картин, где приходится "играть в любовь" с красивыми женщинами? Я же, признаться, ревнивый мужчина — нет-нет, да и приревную жену к кому-нибудь», — признавался Александр.

Александр Бухаров сегодня