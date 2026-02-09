Хотел поступить в ПТУ и страдал от игровой зависимости: личная жизнь и карьера звезды «Волкодава» Александра Бухарова. Как он стал актером?
Александр Сергеевич Бухаров — российский актер театра и кино, чьи экранные образы давно стали узнаваемыми. Романтический капитан, суровый воин, следователь, священнослужитель — именно эти роли, а также участие в рекламных проектах и характерная внешность со шрамом сделали артиста заметной фигурой в отечественном кинематографе. Несмотря на многолетнюю популярность и любовь зрителей, Бухаров по-прежнему смущается, когда поклонники подходят к нему за автографом. 10 февраля актер отмечает 51-летие. О его творческом пути и личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Александра Бухарова: детство и юностьБудущий актер родился 10 февраля 1975 года в городе Лабинске Краснодарского края. Его мать работала медсестрой, отец — строителем. Вскоре глава семьи отправился на заработки в Монголию, взяв с собой жену и сына. Позднее Бухаровы обосновались в Иркутске.
Юность Александра пришлась на непростые 1990-е годы. Подвальные «качалки», музыка Виктора Цоя и уличные драки стали частью повседневной жизни подростка. Именно тогда он начал «собирать» шрамы — как на лице, так и на теле. Чтобы уберечь сына от влияния улицы, родители записали его в спортивную секцию. Бухаров серьезно занимался боксом и получил разряд кандидата в мастера спорта.
После восьмого класса Александр вместе с другом решил не продолжать обучение в школе. Молодые люди планировали поступить в ПТУ и освоить профессию плиточника. Однако за неделю до вступительных экзаменов они узнали о наборе в Иркутское театральное училище.
«Мы зашли и попробовали. Как именно у нас это получилось — опять же не знаю. Я сильно картавил. Когда читал какой-то монолог на творческом конкурсе, весь зал за животы от смеха держался. Думали, наверное, что новый комик пришел», — вспоминал Александр.Тем не менее Бухаров успешно прошел конкурс и в итоге окончил училище с красным дипломом.
Переезд в Москву и учеба во ВГИКеОсознав, что хочет связать жизнь с актерской профессией, Бухаров принял решение переехать в Москву. В столице уже учился его знакомый Владимир Капустин. Отец передал сыну накопленные средства, отложенные «на черный день», и Александр приобрел билет на самолет.
Сразу из аэропорта он отправился в общежитие к другу, заявив о намерении поступать во ВГИК. К моменту его приезда приемная кампания подходила к завершению: до окончания работы комиссии оставалось около 20 минут. Бухаров успел переодеться в единственный костюм и в последний момент предстать перед экзаменаторами. В результате его зачислили в число студентов.
Студенческие годы артист вспоминал без прикрас: скромная стипендия, редкая помощь родителей, поддержка педагогов. Однажды мастер курса Евгений Киндинов передал студентам мешок риса, чтобы помочь в быту. Молодость не обходилась без шумных застолий и срывов занятий, однако, по словам Бухарова, наставники проявили терпение и дали возможность студентам повзрослеть без радикальных мер.
«Жили как-то. Как все студенты. Выпивали, конечно. Молодые здоровые ребята — как тут не выпивать?! Бывало, устраивали "торжества" на целую неделю, срывали занятия, репетиции. Я знаю, собирались наши педагоги, решали, что с нами делать. Наверное, даже вопросы об отчислении ставились. Но один наш педагог, мне рассказывали, решил: "Оставьте их в покое. Протрезвеют, сами придут". Собственно, так оно все и вышло», — рассказывал актер.
Начало карьеры: первые роли в киноЭкранный путь Александра Бухарова начался с эпизодических появлений в сериалах «Дальнобойщики» и «Маросейка, 12». Сам актер не придавал этим работам большого значения, считая их малозаметными.
«Я с самого начала был против, чтобы эти сериалы включали в мой послужной список. Никого я там практически не играл. Охранник, который стоит с краю, на заднем плане, это что — роль?», — говорил Бухаров.В дальнейшем он появлялся в образах бандитов и второстепенных персонажей в проектах «Ледниковый период», «Бумер» и «На углу у Патриарших».
«Волкодав»: звездный час БухароваПереломным моментом в биографии Александра Бухарова стала главная роль в экранизации романа Марии Семеновой «Волкодав из рода Серых псов». Актер называл череду удачных совпадений в своей жизни своеобразным чудом: от поступления в театральное училище до приглашения в масштабный кинопроект.
«Смотрите сами: шел мимо театрального училища, закончил его с красным дипломом. Разве не чудо? Или то, что я во ВГИК на экзамен вошел практически последний и все равно поступил. Коля Лебедев снимал меня в "Звезде" в эпизоде, я играл разведчика Марченко, но эпизод улетел в корзину при монтаже. Спустя время Лебедев вспомнил про меня, про этот эпизод и предложил главную роль в "Волкодаве". Опять же чудо!» — делился артист.Ради участия в проекте Александру пришлось сбросить около 20 килограммов. Сначала Бухаров придерживался строгих диет, затем отказался от приема пищи в вечернее время. Кроме того, съемки потребовали серьезной физической подготовки: многочисленные трюки актер выполнял самостоятельно.
Несмотря на страх перед лошадьми и высотой, Бухаров освоил верховую езду и работал на высоте, полагаясь на страховочное оборудование. Картина стала самым кассовым российским фильмом 2007 года, хотя отзывы критиков были неоднозначными. После премьеры актер получил широкую известность и множество предложений. Позднее вышел приквел — мини-сериал «Молодой Волкодав».
Дальнейшая фильмография Александра БухароваПосле успеха «Волкодава» Бухаров продолжил активно сниматься. Он исполнил роль Григория Воронова в исторической картине «Слуга Государев», капитана Васнецова в фильме «Господа офицеры: Спасти императора», а также снялся в ленте «Ледяной поцелуй».
Во время работы над проектом «Шальной ангел» произошел конфликт с местными криминальными авторитетами, однако ситуация разрешилась мирно: узнав актера, они попросили автограф и прекратили давление на съемочную группу.
Среди заметных работ — сериал «Хозяйка тайги», где Бухаров сыграл Константина Воеводина. Создатели проекта искали исполнителя, знакомого с сибирской природой и атмосферой региона. Также в фильмографии актера значатся проекты «Участковый», «Женщины на грани», «Отдел», «Батальон», «Гурзуф», где он воплотил криминального авторитета Чапая.
Артист исполнил главные роли в детективе «Один» и мелодраме «Страсть», сыграл тренера Константина Бескова в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Позднее вышли фильмы «Ни к селу, ни к городу» (две части), «Чужой», «Молчание», «Высшая мера», где Бухаров предстал в образе следователя прокуратуры Егора Таболина — одной из наиболее сложных ролей в его карьере. В драме «Ржев», снятой по мотивам повести Вячеслава Кондратьева, он исполнил роль сержанта Сысоева.
В 2020 году состоялась премьера шпионского фильма «Легенда Феррари», в котором Бухаров сыграл барона Петра Врангеля. Работа над образом исторической личности потребовала особой ответственности. В том же периоде актер снялся в драме «Солнцепек», действие которой разворачивается в Луганске на фоне военных событий. Его герой — бывший афганец, работающий водителем скорой помощи. По словам артиста, участие в проекте стало эмоционально сложным испытанием.
В 2023 году зрители увидели Бухарова в фильме «Праведник», съемки которого проходили в Беларуси. Также состоялась премьера военной драмы «Помилование», созданной по мотивам повести Мустая Карима. В картине, действие которой разворачивается в 1940-е годы, партнерами актера стали Николай Галлямов, Евгений Михеев и Гела Месхи.
Игровая зависимость Александра БухароваНесмотря на успехи в профессии, актер признавался, что в определенный период переоценил свою удачу, увлекшись азартными играми. По его словам, однажды он проиграл в казино все накопленные средства. Этот эпизод стал для него серьезным уроком: после случившегося Бухаров полностью отказался от посещения игорных заведений.
«Однажды проиграл вообще все. Все, что у меня было. Все деньги. Помню, сидел в казино, пошла игра. Но вдруг — бац! — за какой-то час я проигрался в пух и прах. Еще деньги дома оставались. Я за ними съездил — думал, отыграюсь. Нет, не случилось. Вернулся домой и, наверное, дня три вообще никуда не выходил. Мне так плохо было… До тошноты даже. Сейчас вообще не хожу в казино», — признавался Бухаров.
Личная жизнь Александра Бухарова: жена и сынЛичная жизнь Александра Бухарова сложилась стабильно и гармонично. Актер состоит в браке с Еленой Медведевой — выпускницей Школы-студии МХАТ. Их знакомство произошло не на съемочной площадке и не в театральных кругах, а в самой обычной обстановке — в очереди в магазине. Именно эта случайная встреча стала началом серьезных отношений.
По воспоминаниям супруги, инициативу проявил Александр. Он подошел к девушке и предложил познакомиться.
«Я стояла в очереди, когда ко мне подошел высокий молодой человек и спросил, можно ли со мной познакомиться. Я подняла глаза, увидела Сашу и поняла, что это моя судьба», — вспоминала Елена.Чувства развивались стремительно. Бухаров, по его собственным словам, был готов подолгу ждать возлюбленную у дома, лишь бы доказать серьезность намерений. Уже через два месяца после знакомства в 1988 году пара зарегистрировала брак. Вскоре в семье родился сын Дмитрий.
Елена Медведева приехала в Москву из Нижнего Новгорода, поступила в Школу-студию МХАТ и, как признавалась позднее, не ожидала, что столица подарит ей не только профессию, но и встречу с будущим мужем.
Семейное положение Александр Бухаров никогда не скрывал. После выхода фильма «Волкодав» поклонницам артиста пришлось принять тот факт, что сердце актера занято. При этом супруге пришлось относиться с пониманием к специфике профессии мужа, включая экранные романтические линии. Так, в сериале «Шальной ангел» герой Бухарова оказывался в любовном треугольнике с персонажами Любови Толкалиной и Светланы Ходченковой.
Сам актер с иронией отмечал, что семейное благополучие во многом держится на мудрости супруги.
«Слава Богу, что у меня супруга — очень умная женщина. К тому же она сама актриса — понимает всю специфику профессии. Я же не могу отказываться от всех картин, где приходится "играть в любовь" с красивыми женщинами? Я же, признаться, ревнивый мужчина — нет-нет, да и приревную жену к кому-нибудь», — признавался Александр.Сын Дмитрий не стал продолжателем актерской династии. С детства он не проявлял интереса к сцене и экрану, выбрав иной профессиональный путь. Молодой человек окончил Университет управления.
Александр Бухаров сегодняВ 2025 году Александр Бухаров продолжает активно работать в кино и на телевидении, оставаясь востребованным как в военно-исторических, так и в драматических проектах.
Весной, в преддверии Дня Победы, стартовал показ военной картины «Значит, нам туда дорога». В фильме Бухаров исполнил роль старшины, прошедшего тяжелые испытания войны и возглавившего группу бойцов, выполняющих сложнейшие боевые задачи. В проекте также снялись Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Антон Пампушный и Марк Богатырев.
Летом на онлайн-платформах вышла историческая драма «Государь», посвященная эпохе Петра I. Роль императора исполнил Константин Плотников, а Александр Бухаров сыграл Федора Шакловитого — фаворита царевны Софьи, который возглавил стрелецкий мятеж.
Осенью актер вошел в основной актерский состав детективного сериала «Здесь все свои», премьера которого состоялась в октябре на телеканале «Россия-1». В центре сюжета — расследование серии преступлений в таежном поселке, где местные жители скрывают правду друг от друга. Персонаж Бухарова — Игорь Жухлов — становится одной из ключевых фигур происходящих событий. Роль следователя, прибывшего из города для раскрытия преступлений, исполнила Карина Разумовская.