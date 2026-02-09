Певицу Анну Семенович вновь заподозрили в беременности — видео

09 февраля 2026, 12:46

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Певицу Анну Семенович вновь заподозрили в беременности. Об этом пишет Voice. Поводом стали снимки и видео с отдыха, где видно изменения в её фигуре.