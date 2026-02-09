Певицу Анну Семенович вновь заподозрили в беременности — видео
Певицу Анну Семенович вновь заподозрили в беременности. Об этом пишет Voice. Поводом стали снимки и видео с отдыха, где видно изменения в её фигуре.
45-летнюю исполнительницу запечатлели вместе с бойфрендом. Ранее артистка не раз говорила, что хотела бы стать мамой и даже заморозила яйцеклетки.
Похожие обсуждения уже возникали в сети в середине января, но Анна неоднократно опровергала слухи. По её словам, в ближайшее время она не планирует детей, хотя её личная жизнь устроилась.
Звезда также напоминала, что на её внешний вид влияют особенности здоровья. В частности, речь идет о гигантомастии и инсулинорезистентности, которые могут провоцировать набор веса.
Кроме того, недавно Семенович рассказала об экстремальном поступке во время поездки в Бангкок. Она призналась, что раньше из-за страха высоты не могла подходить к окнам и балконам на верхних этажах, но на отдыхе решила преодолеть фобию и бросить себе вызов.
