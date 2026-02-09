Неизвестные порезали костюмы Аниты Цой перед выступлением в Кремле

09 февраля 2026, 13:46

Неизвестные порезали костюмы певицы Цой перед сольным выступлением в Кремле

Анита Цой (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Скандал произошел накануне большого сольника Аниты Цой в Кремле. Как пишет телеграм-канал «Светский хроник», неизвестные порезали все её сценические костюмы прямо перед выходом на сцену.