Неизвестные порезали костюмы Аниты Цой перед выступлением в Кремле

Неизвестные порезали костюмы певицы Цой перед сольным выступлением в Кремле
Анита Цой (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Скандал произошел накануне большого сольника Аниты Цой в Кремле. Как пишет телеграм-канал «Светский хроник», неизвестные порезали все её сценические костюмы прямо перед выходом на сцену.



Уточняется, что масштаб космический — тонны декораций, 1300 танцоров, 38 номеров и пять платьев стоимостью около 5-6 млн — и всё это кто-то безжалостно испортил. По словам обозревателей, можно было бы подумать, что это прогрев, но Цой действительно вышла выступать практически «по-домашнему» — буквально в том, в чём приехала.

При этом в кулуарах обсуждают любопытную деталь. На концерте якобы видели Филиппа Киркорова с фразой про затычку (в каждой бочке — прим. ред).

Никаких доказательств, разумеется, нет, скорее слухи и пересуды. В посте отметили, журналисты как раз говорили с ним о том, что шоу Цой — это вызов, и теперь планку придётся как-то перепрыгивать.

Никита Кротов

