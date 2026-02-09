«Не выхожу в общество»: Дима Билан нанял охрану из-за боязни инсинуаций
Певец Дима Билан привлёк охрану для запланированных выступлений в честь 45-летия
Певец Дима Билан сообщил о найме охраны для своих юбилейных концертов.
В беседе с Пятым каналом артист объяснил это решение необходимостью гарантировать проведение запланированных мероприятий в честь его 45-летия.
«Мне нужно действительно себя очень хорошо так, знаете, сохранять. Вот на всякий случай, чтобы не было никаких инсинуаций», — сказал Билан.Певец подчеркнул, что его осторожность не означает недоверие к публике. Он намерен провести выступления «на отлично» и избежать возможных неустоек. Следует отметить, что артист с таким же вниманием относится и к своему здоровью.
«Никто не болеет, не кашляет? Три сольных концерта, я волнуюсь, поэтому не выхожу в общество, специально сохраняюсь, так сказать...» — заявил Билан на красной дорожке Big Love Show 2026 от Love Radio.