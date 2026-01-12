Хотел заменить Лазарева в Smash, встречался с Тиной Кароль и целовался с Барановской: как сейчас живет солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко?
13 января певцу, актёру и солисту «Иванушек International» Кириллу Туриченко исполняется 43 года. Он не только выступает в группе, но и развивает свою сольную карьеру. Кроме того, в центре внимания остается личная жизнь музыканта, а поклонники продолжают обсуждать его попытки заменить Сергея Лазарева в Smash. О том, где сейчас Туриченко, что известно о его связи с Барановской и от кого он ждет ребенка — в материале «Радио 1».
Биография Кирилла Туриченко: происхождение и семьяКирилл Туриченко родился 13 января 1983 года в Одессе. Его отец Евгений был профессиональным футболистом, а мать работала бухгалтером. Несмотря на спортивный багаж семьи, мальчик рано почувствовал тягу к творческой сфере: занимался вокалом, театром и обучался в музыкальной школе. Отец долго пытался приучить сына к спорту, регулярно водил его на секцию, но безуспешно.
У будущего артиста есть старшая сестра Анжелика, которая родилась в Краснодаре. Позднее Туриченко признавался, что его рождение в Одессе — не более, чем случайность. Его мать приехала туда по рабочим вопросам, а роды начались внезапно.
Вопрос о национальности певца интересует поклонников до сих пор. Сам Кирилл говорил, что по материнской линии у него болгары и греки, а по отцовской — русские и украинцы.
«Я действительно очень хозяйственный, могу не только посуду помыть, но и гвоздь забить, и ремонт с нуля сделать. Я с детства так воспитан, что мужчина должен уметь всё, на всякий пожарный случай. Уже в младшей школе я занимался резьбой по дереву, у меня был свой станок и набор стамесок. Также могу и отштукатурить стену, и покрасить её», — отмечал артист.
Первые шаги в музыке и театреТалант к сцене начал приносить результаты уже в детстве. В 11 лет Кирилл попал в популярное вокальное шоу «Утренняя звезда», затем участвовал в конкурсах «Маленькие звёздочки» и «5+20». После этого его пригласили в шоу-группу «Звёздный час», где он исполнил главную роль в мюзикле «Волшебная лампа Алладина».
Художественный руководитель Светлана Ветряк позже предложила ему стать солистом проекта — квартета «КА2Ю». Коллектив успешно выступал на фестивалях, включая «Черноморские игры» и «Таврийские игры», где артист получил первую премию.
После школы Туриченко поступил на факультет искусств Южноукраинского национального университета, одновременно работая в труппе Одесского театра музыкальной комедии. В мае 2002 года он дебютировал в главной роли в рок-опере «Ромео и Джульетта» Михаила Водяного, а в 2004-м был назван «Открытием года» на премии «Человек года». Позже артист сыграл эксцентричного призрака сэра Симона в постановке по Уайльду «Кентервильское привидение».
Попытка Туриченко попасть в SmashПараллельно с театром Туриченко активно развивал музыкальное направление, участвуя в конкурсах «Народный артист», «Новая волна» и «5 звёзд». Именно в этот период его заметили продюсеры и предложили заменить Сергея Лазарева в дуэте Smash после его ухода.
«Кажется, это был 2003 год. Я тогда должен был петь в группе Smash! Даже отработал два концерта. Я был готов заменить Лазарева, шёл на это, но Влад тоже захотел петь сольно. В итоге дуэта так и не случилось», — вспоминал он.По данным СМИ, отказу также способствовало тяжёлое состояние отца артиста. Официально же Туриченко объяснял, что сосредоточился на подготовке к национальному отбору «Евровидения» от Украины. Тогда он занял второе место и на конкурс не попал.
В конце 2000-х Кирилл выпустил несколько хитов и готовил дебютный альбом. Диск «Пересечение судеб» вышел в 2011 году и получил премию «Лучший альбом года» на «Хрустальном микрофоне», а сам артист был назван «Кумиром года». Тогда же он участвовал в «Голосе Украины» и дошёл до финала.
Туриченко в «Иванушках International»В 2013 году Туриченко вошёл в состав группы «Иванушки International», заменив Олега Яковлева. До этого он познакомился в караоке с солистом коллектива Андреем Григорьевым-Апполоновым, который и привёл Кирилла к продюсеру Игорю Матвиенко. Певца не смутило так называемое «проклятие Иванушек» — до него в группе пели Игорь Сорин и Олег Яковлев, оба скончались.
«Я человек не суеверный. Тем более у нас с ребятами был разный путь. Они начинали в группе, после чего пытались попробовать себя в сольном творчестве. Но, к сожалению, у них не получилось», — говорил артист.Юбилей группы музыкант отметил на большой сцене Crocus City Hall, исполнив хиты «Облака» и «Малина», а также он представил новую композицию «Танцуй, пока танцуется!». С самого начала Кирилл поставил условие: он продолжит работать в группе, но не откажется от сольной карьеры.
В 2018-м вышел сингл «Аномальная», позже клип, а затем и видео на песню «Иногда». В 2020 году появились слухи о его возможном уходе и переезде в Испанию, но сам артист заявлял, что планирует только короткие поездки и остаётся в России. В 2022 году вышел трек «Жить для тебя», а затем дуэт с Юсифом Эйвазовым «Мой друг».
Успех Туриченко на шоу «Маска»В 2021 году Туриченко стал участником шоу «Маска» на НТВ, скрывшись под костюмом Носорога. Вокальные возможности и яркие номера быстро привлекли внимание зрителей. Несмотря на подсказки, раскрытие интриги произошло только 18 апреля.
По итогам проекта Туриченко отправился в тур под слоганом «Тот самый Носорог», затем принял участие в «Шоумаскгоон» на ТНТ и экстремальном шоу «Фактор страха» на НТВ.
«Куры оставили неизгладимый след на моём теле и лице. Это был ужас. Нас приковали к земле, обмазали мёдом, обсыпали кукурузой и пшеном — птицы наскакивали со всех сторон, клевали, царапали», — делился он.
Личная жизнь Кирилла Туриченко
Романы и слухиВнимание к личной жизни певца появилось задолго до «Иванушек». Среди первых громких романов — отношения с певицей Тиной Кароль. Их роман длился два года, однако после знакомства Кароль с Евгением Огром пара рассталась. При этом они сохранили дружбу.
Туриченко также приписывали роман с Натальей Рудовой, после того как их увидели вместе в караоке-клубе. Звёзды опровергли слухи, пояснив, что они друзья.
«У неё свои дела, у меня — свои. Я симпатичный, она — тоже», — отмечал Туриченко.Похожая история возникла вокруг телеведущей Юлии Барановской: в 2019 году их засняли целующимися на дне рождения продюсера Артёма Сорокина. Однако официальных подтверждений отношения не получили, а вскоре музыкант был замечен в компании певицы Славы Каминской.
«Мы тоже дружим, у нас поцелуи по дружбе такие затяжные. Она была одной из тех, кто сказал: "У меня есть свой ресурс, знакомые. Я позвоню, тебя и туда пригласят, и туда пригласят". Ей огромное спасибо в этом плане», — говорил музыкант про Юлию.
Брак с Дарьей Тарасовой
В 2021 году Кирилл показал в соцсетях видео с девушкой, подписав его фразой «Моя любовь». Поклонники быстро выяснили, что речь о Дарье Тарасовой — основательнице бренда Numero.jewelry. После проекта «Маска» пара отправилась в путешествие с сыном Дарьи Платоном, затем решила жить вместе.
«С Платоном у нас с первых минут общения сложились очень тёплые дружеские отношения. Платон общается и со своим отцом, и со мной, всё у нас по-человечески происходит. Я очень рад, что у нас такая семья: все друг с другом дружат», — подчеркивал Туриченко.В октябре Туриченко сделал Дарье предложение на свадьбе друзей, а позже сообщил, что они официально стали супругами, причём само торжество стало сюрпризом: Дарья думала, что участвует в съёмках клипа «Я хочу любви», а на деле оказалась на церемонии бракосочетания с выездной регистрацией.
Позже пара провела две свадьбы: камерную и масштабную. Осенью 2024 года в деревне Лапино прошёл большой праздник с участием звёзд: Андрея Григорьева-Апполонова, Кирилла Андреева, Николая Баскова, Алсу, Стаса Костюшкина, Анатолия Цоя и группы «Инь-Ян».
«Главный секрет — в уважении друг к другу. И в любви, конечно. А ещё — в терпении и умении сделать первый шаг, даже когда ты чувствуешь, что прав. А также в отношениях важно понимать, что никто в них не должен страдать от твоего плохого настроения. Нужно поддерживать человека рядом с тобой, любить и уважать его, ведь для этого и создаются семьи», — отмечал музыкант.
Кирилл Туриченко сегодняОсенью 2025 года СМИ заподозрили беременность Дарьи. Вскоре Кирилл подтвердил информацию. На гендер-пати стало известно, что пара ожидает мальчика.
В начале 2025 года артист объявил сольный гастрольный тур «Я хочу любви». В марте «Иванушки International» выступили на сборном концерте в Новосибирске вместе с артистами 90-х — Акулой, Hi-Fi и Светой.
Осенью Туриченко сообщил о подготовке авторского альбома и выпустил первый сингл «Зацелуй мои царапины».