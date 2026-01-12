12 января 2026, 11:56

Кирилл Туриченко (фото: Instagram* / kirillturichenko)

13 января певцу, актёру и солисту «Иванушек International» Кириллу Туриченко исполняется 43 года. Он не только выступает в группе, но и развивает свою сольную карьеру. Кроме того, в центре внимания остается личная жизнь музыканта, а поклонники продолжают обсуждать его попытки заменить Сергея Лазарева в Smash. О том, где сейчас Туриченко, что известно о его связи с Барановской и от кого он ждет ребенка — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кирилла Туриченко: происхождение и семья Первые шаги в музыке и театре Попытка Туриченко попасть в Smash Туриченко в «Иванушках International» Успех Туриченко на шоу «Маска» Личная жизнь Кирилла Туриченко Кирилл Туриченко сегодня

Биография Кирилла Туриченко: происхождение и семья

«Я действительно очень хозяйственный, могу не только посуду помыть, но и гвоздь забить, и ремонт с нуля сделать. Я с детства так воспитан, что мужчина должен уметь всё, на всякий пожарный случай. Уже в младшей школе я занимался резьбой по дереву, у меня был свой станок и набор стамесок. Также могу и отштукатурить стену, и покрасить её», — отмечал артист.

Первые шаги в музыке и театре

Кирилл Туриченко (фото: Instagram* / kirillturichenko)

Попытка Туриченко попасть в Smash

«Кажется, это был 2003 год. Я тогда должен был петь в группе Smash! Даже отработал два концерта. Я был готов заменить Лазарева, шёл на это, но Влад тоже захотел петь сольно. В итоге дуэта так и не случилось», — вспоминал он.

Туриченко в «Иванушках International»

«Я человек не суеверный. Тем более у нас с ребятами был разный путь. Они начинали в группе, после чего пытались попробовать себя в сольном творчестве. Но, к сожалению, у них не получилось», — говорил артист.

Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Апполонов (фото: Instagram* / kirillturichenko)

Успех Туриченко на шоу «Маска»

«Куры оставили неизгладимый след на моём теле и лице. Это был ужас. Нас приковали к земле, обмазали мёдом, обсыпали кукурузой и пшеном — птицы наскакивали со всех сторон, клевали, царапали», — делился он.

Личная жизнь Кирилла Туриченко

Романы и слухи

«У неё свои дела, у меня — свои. Я симпатичный, она — тоже», — отмечал Туриченко.

«Мы тоже дружим, у нас поцелуи по дружбе такие затяжные. Она была одной из тех, кто сказал: "У меня есть свой ресурс, знакомые. Я позвоню, тебя и туда пригласят, и туда пригласят". Ей огромное спасибо в этом плане», — говорил музыкант про Юлию.

Брак с Дарьей Тарасовой

Кирилл Туриченко с семьей (фото: Instagram* / kirillturichenko)

«С Платоном у нас с первых минут общения сложились очень тёплые дружеские отношения. Платон общается и со своим отцом, и со мной, всё у нас по-человечески происходит. Я очень рад, что у нас такая семья: все друг с другом дружат», — подчеркивал Туриченко.

«Главный секрет — в уважении друг к другу. И в любви, конечно. А ещё — в терпении и умении сделать первый шаг, даже когда ты чувствуешь, что прав. А также в отношениях важно понимать, что никто в них не должен страдать от твоего плохого настроения. Нужно поддерживать человека рядом с тобой, любить и уважать его, ведь для этого и создаются семьи», — отмечал музыкант.

Кирилл Туриченко сегодня