43-летняя Юлия Ковальчук показала жаркое фото в бикини

Певица Юлия Ковальчук опубликовала жаркое фото в бикини
Юлия Ковальчук (РИА Новости/Алексей Майшев)

Бывшая участница поп-группы «Блестящие» и певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram* снимком с отдыха, показав фигуру в купальнике.



На фото 43-летняя артистка позирует на пляже в светлом бикини. Образ она дополнила кепкой в тон, солнцезащитными очками и серьгами. Ковальчук распустила кудрявые волосы и предстала перед камерой без макияжа.

Юлия Ковальчук (Фото: Instagram*/juliakovalchuk)


Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году в Испании, к тому времени они уже несколько лет встречались. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия, а в 2023-м — вторая дочь Алисия.

Ранее муж исполнительницы сделал внезапное признание о браке с ней.
