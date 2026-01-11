43-летняя Юлия Ковальчук показала жаркое фото в бикини
Бывшая участница поп-группы «Блестящие» и певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram* снимком с отдыха, показав фигуру в купальнике.
На фото 43-летняя артистка позирует на пляже в светлом бикини. Образ она дополнила кепкой в тон, солнцезащитными очками и серьгами. Ковальчук распустила кудрявые волосы и предстала перед камерой без макияжа.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году в Испании, к тому времени они уже несколько лет встречались. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия, а в 2023-м — вторая дочь Алисия.
*Запрещен в РФ