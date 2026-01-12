Жена Николаева призналась, на сколько поправилась за новогодние праздники: «Ужас»

12 января 2026, 11:06

Юлия Проскурякова призналась, что набрала 4 кг за новогодние праздники

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Инстаграм*/uliaveronika)

Певица Юлия Проскурякова призналась, что заметно поправилась за новогодние праздники. Об этом она рассказала в своем Instagram*-аккаунте.





Артистка поделилась, сколько килограммов набрала за эти дни, отметив, что ее не обрадовала цифра на весах. Она также поинтересовалась у подписчиков, как с этим обстоят дела у них.

«Плюс 4 кг за новогодние праздники! Ужас! А как у вас?» — написала Проскурякова.