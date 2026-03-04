Хотела быть мальчиком* и высказалась про одиночество: биография и творческий путь звезды «Женского стендапа» Елизаветы Варвары Арановой
Елизавета Варвара Юлиановна Аранова — российский стендап-комик, сценарист, режиссер и креативный продюсер, резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ и автор подкаста «Страхи». Артистка известна откровенной и самоироничной манерой выступлений, в которых затрагивает темы личных страхов, детских переживаний, отношений и внутренней рефлексии. 5 марта комику исполняется 32 года. Подробности биографии и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Елизаветы Варвары Арановой: детство и история двойного имениЕлизавета Варвара Аранова родилась 5 марта 1994 года в Москве. Ее отец — американец по национальности. Двойное имя связано с традицией, распространенной в США: «middle name» фактически выполняет функцию второго имени и нередко заменяет привычное для России отчество.
Кроме того, выбор имени стал компромиссом между родителями: отец настаивал на имени Елизавета, мать — на Варваре. В результате в документах закрепились оба варианта. У Арановой есть сводный старший брат Джозеф Бенджамен, который проживает в Северной Америке.
В раннем детстве будущая артистка проявляла нестандартное самоощущение: в возрасте четырех лет она говорила, что ассоциирует себя с мальчиком* и называла себя Эдуардом. Девочка носила одежду, традиционно считающуюся мужской, отказалась от игр с куклами. Уже тогда проявлялся интерес к юмору: Аранова собирала анекдоты и фиксировала понравившиеся шутки в отдельном блокноте.
Образование в МГУ и первые шаги в юмореВысшее образование Елизавета получила в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, где обучалась на факультете политологии. Во время учебы она активно участвовала в творческой жизни вуза, выступала в студенческой команде КВН. Артистизм и стремление к публичности способствовали ее сценической активности. Параллельно она подрабатывала аниматором в торговых центрах.
С 2011 года Аранова играла в команде КВН «Имени И. С. Баха», выступавшей в региональных лигах. Она занималась написанием шуток и периодически выходила на сцену, хотя, по собственному признанию, хотела бы появляться чаще.
Получив диплом, Елизавета приняла решение продолжать карьеру в сфере юмора. В 2018 году она приняла участие в проекте «Мастер смеха» на телеканале «Россия-1».
Телевизионные проекты и «Стендап Андеграунд»Следующим этапом стала работа в проекте «Стендап Андеграунд». Идейным вдохновителем программы выступил резидент Comedy Club Александр Незлобин. С 2020 года выпуски транслировались на телеканале СТС. Участие в проекте закрепило за Арановой статус перспективного стендап-комика.
Параллельно артистка активно участвовала в интернет-шоу, среди которых «Разгоны», «Женский взгляд» и «Самый умный комик». Совместно с Ольгой Малащенко, представительницей «Женского стендапа», она вела формат «Караоке пати».
В своих монологах Аранова обращается к разнообразным темам, включая психологию и сложные личные переживания. Она подчеркивает, что не избегает серьезных вопросов и предпочитает говорить о них открыто.
Работа в кино и режиссерские проектыЗначимую роль в профессиональной биографии Елизаветы Варвары Арановой занимает кинематограф. Помимо рецензирования фильмов и ведения тематических подкастов, она участвовала в создании собственных проектов. Ее дебютной режиссерской работой стала короткометражная картина «Зинаида».
В 2021 году состоялась премьера сериала «Мне плевать, кто вы», где Аранова выступила режиссером и соавтором сценария. Над проектом она работала в тандеме с Оксаной Мафагел. Первоначально сериал планировалось выпустить на YouTube, однако впоследствии он вышел в эфир на телеканале ТНТ. Сюжет картины посвящен взрослению подростка и его попытке отделиться от авторитарной матери.
В 2023 году Аранова приняла участие в создании сценария сериала «Миля», режиссером которого вновь стала Оксана Мафагел. В проекте снялись Елизавета Кононова, Карина Зверева, Виталий Андреев и Константин Плотников.
Отношение к стендапу и работа со зрителемГоворя о принципах работы в жанре стендап, Елизавета подчеркивает важность взаимодействия с аудиторией.
«Всегда в итоге шутки выбирают зрители. Перед тем как поехать в тур, я провела кучу проверочных концертов, посетила еще больше открытых микрофонов. Все, что не вызывало у людей смех, я убирала. Все, что смех вызывало, осталось в концерте. Но важно отметить: я меняю шутку, а не тему. Мне кажется, что тема — это выбор комика, никто в этом не может ему помочь. А уже дальше работа над шутками — это наша совместная работа со зрителями. По сути, мы вместе пишем концерт», — отмечала она.Таким образом, артистка рассматривает стендап как процесс постоянной доработки материала в диалоге с публикой.
Личная жизнь и публичные высказыванияЛичная жизнь Елизаветы Варвары Арановой нередко становится темой ее выступлений. Артистка открыто иронизирует над вопросами одиночества и романтических ожиданий. 14 февраля 2024 года она опубликовала высказывание о восприятии Дня святого Валентина:
«Я не люблю 14 февраля, потому что он как будто сделан для того, чтобы показать всем, кто не в отношениях: ТЫ ОДИНОК! Этот день для парочек. В мире всего по 2, а ты один. Ты, как одна суши палочка — можешь пригодиться только у бабушки на даче».Подобные наблюдения нередко становятся частью ее сценических монологов, где личный опыт трансформируется в комедийный материал.
Елизавета Варвара Аранова сегодняВ настоящее время Аранова продолжает выступать с сольными и совместными концертами, участвует в интернет-проектах «Что у вас случилось?», «Разгоны», «Книжный клуб», записывает подкасты и гастролирует по городам России.
В мае 2024 года она стала гостьей YouTube-шоу «Света вокруг света», где в беседе со Светланой Бондарчук рассказала о выборе профессии, трудностях начала карьеры, успехах и неудачах, специфике женского стендапа в России, проектах вне юмористического жанра, а также о взаимоотношениях с родителями.
В 2025 году юмористка представила новую гастрольную программу «Взлеты и падения», с которой продолжила тур по стране.