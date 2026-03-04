«Ощущаешь себя ребёнком»: 60-летняя Ирина Безрукова о своем возрасте

04 марта 2026, 13:34

60-летняя актриса Ирина Безрукова не ощущает себя на свой возраст

Ирина Безрукова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

60-летняя Ирина Безрукова рассказала, что не ощущает себя на свой возраст и лишь сейчас по‑настоящему понимает, каково это внутренне чувствовать себя намного моложе.





В беседе с «Lady Mail» артистка привела пример ночных купаний. Она добавила, что восхищается седовласыми женщинами, которые свободно и ярко живут — ездят на байке в коротких шортах, сверкают украшениями и улыбаются. Именно в этом, по её мнению, настоящая красота.





«Купаясь ночью в море с подругами, когда ты плещешься, хохочешь и поёшь, ты ощущаешь себя ребёнком», — сказала Безрукова.