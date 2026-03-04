«Ощущаешь себя ребёнком»: 60-летняя Ирина Безрукова о своем возрасте
60-летняя актриса Ирина Безрукова не ощущает себя на свой возраст
60-летняя Ирина Безрукова рассказала, что не ощущает себя на свой возраст и лишь сейчас по‑настоящему понимает, каково это внутренне чувствовать себя намного моложе.
В беседе с «Lady Mail» артистка привела пример ночных купаний. Она добавила, что восхищается седовласыми женщинами, которые свободно и ярко живут — ездят на байке в коротких шортах, сверкают украшениями и улыбаются. Именно в этом, по её мнению, настоящая красота.
«Купаясь ночью в море с подругами, когда ты плещешься, хохочешь и поёшь, ты ощущаешь себя ребёнком», — сказала Безрукова.
Также актриса отметила, что сегодня уже точно знает, какой совет дала бы себе в 30 лет. Речь идет о том, чтобы не тратить годы на пережёвывание болезненных эпизодов, потому что в жизни нет случайностей.
Ранее звезда высказалась о возможной поездке Анджелины Джоли в Курскую область и в Донбасс. По словам знаменитости, такой визит мог бы быть полезным, если бы Джоли смотрела на происходящее шире и не ограничивалась американской повесткой.