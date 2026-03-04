«Моя тайная любовь»: Бывшая Паши Техника Ева Карицкая пережила сексуальное насилие

04 марта 2026, 11:52

Бывшая Паши Техника Ева Карицкая рассказала о сексуальном насилии в детстве

Карина Мельничук (Фото: Instagram*/evaevakaritskayaa)

Бывшая жена рэпера Паши Техника, впервые подробно рассказала о травматичном опыте из детства. По её словам, в 12 лет она столкнулась с сексуализированными домогательствами со стороны взрослого мужчины.





В разговоре с психотерапевтом Лолитой Павленко блогерша уточнила, что физического насилия не было. Таким образом она осталась девственницей, однако происходившее носило характер скрытого давления и манипуляций.





«Насилие было из разряда «Потрогай», «Я тебя люблю», «Ты мне нравишься». И это всё было скрытно. Я думала, это моя тайная любовь», — произнесла Ева.