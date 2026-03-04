«Моя тайная любовь»: Бывшая Паши Техника Ева Карицкая пережила сексуальное насилие
Бывшая жена рэпера Паши Техника, впервые подробно рассказала о травматичном опыте из детства. По её словам, в 12 лет она столкнулась с сексуализированными домогательствами со стороны взрослого мужчины.
В разговоре с психотерапевтом Лолитой Павленко блогерша уточнила, что физического насилия не было. Таким образом она осталась девственницей, однако происходившее носило характер скрытого давления и манипуляций.
«Насилие было из разряда «Потрогай», «Я тебя люблю», «Ты мне нравишься». И это всё было скрытно. Я думала, это моя тайная любовь», — произнесла Ева.
Осознание того, что это было насилие, пришло к ней лишь много лет спустя — примерно к 25 годам. Долгое время Ева никому не рассказывала о случившемся из-за стыда, и только в 30 лет смогла поговорить об этом с матерью. Реакция родительницы её удивила: мама искренне не понимала, почему дочь молчала.
В завершение Карицкая обратилась к девушкам с призывом не оставаться с подобными ситуациями один на один и как можно быстрее обращаться за поддержкой к близким и специалистам.