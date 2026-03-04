«Бабуля-пуля!»: Актриса Ольга Картункова объявила, что у нее появилась первая внучка
47-летняя актриса Ольга Картункова поделилась, что впервые стала бабушкой
Звезда КВН и актриса Ольга Картункова впервые стала бабушкой — у неё родилась внучка. Радостной новостью знаменитость поделилась в своём личном блоге Instagram*.
Девочка появилась на свет в семье сына артистки, 28-летнего Александра, и его супруги Эльвиры, которые поженились в августе 2022 года. Пара ведет непубличный образ жизни.
«Всем привет, дорогие мои подписчики! Это бабуля-пуля! Я стала бабушкой прекрасной внучки! У меня внучечка-красотулечка, такая вкусная, хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива!» — рассказала во вчерашнем посте Картункова.
Она добавила, что очень пострадается стать для девочки хорошей бабушкой, но будет знать «меру», сочетая и кнут, и пряник, чтобы не разболовать ребенка. Имя малышки звезда раскрывать пока не стала.
