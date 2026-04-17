Хранят молчание о разводе? Что на самом деле происходит в паре Преснякова и Подольской и почему они перестали опровергать слухи о расставании
Владимир Пресняков и Наталья Подольская — пара, чей брак многие годы служил примером семейной стабильности в мире, где союзы знаменитостей редко выдерживают испытание временем. Казалось, что их союз уже ничем не разрушить. Но в последнее время вокруг них снова поползли слухи. Пока поклонники теряются в догадках, перебирая возможные причины демонстративного молчания артистов, сами супруги не спешат ничего объяснять. Что на самом деле происходит в их семье, читайте в материале «Радио 1».
Выстраданное счастье ПодольскойВладимира Преснякова и Наталью Подольскую таблоиды «разводят» чуть ли не каждый год. Заголовки о неминуемом расставании появляются с завидной регулярностью. Однако супруги неизменно опровергают слухи: они вместе с 2005 года, когда случайно встретились на съёмках Больших гонок во Франции. Их совместная история — это не гладкая дорога, а скорее полоса препятствий, где каждый новый вираж они проходят вместе, держась за руки. Их общее счастье сегодня — это двое мальчишек. Артемию уже десять, он серьёзный и вдумчивый; Ивану пять — живой, шумный, весь в отца.
Для Натальи эти дети не просто продолжение рода и не галочка в списке достижений. Они — её выстраданная вселенная, ради которой она готова на любые жертвы. Певица никогда не играла в благополучие и не притворялась, что всё далось легко. Напротив: она говорила открыто о бесконечных анализах и УЗИ-кабинетах, о тихих вечерах, когда вера в чудо почти умирала. Материнство пришло к ней не просто так, а наградой после долгой битвы.
Как Пресняков и Подольская раньше опровергали слухи и почему сейчас они молчатДля внешнего мира в отношениях Преснякова и Подольской ничего не изменилось. Они по-прежнему появляются вместе на светских мероприятиях, синхронно улыбаются фотографам и держатся рядом. Их социальные сети тоже не дают повода для тревоги: традиционные семейные фотографии, умилительные подписи, атмосфера благополучия. Без единого намёка на бурю. По словам знакомого пары, попросившего не называть его имени, у супругов есть свой фирменный приём: любые домыслы они гасят не словами, а фото и улыбкой перед камерой. Однако в 2022 году, когда слухи о разводе только поползли, Пресняков отреагировал молниеносно. Он опубликовал снимок в соцсетях и подписал:
«Пять лет нас упорно разводят, а мы всё больше и больше любим друг друга».Сейчас они молчат. И это, пожалуй, главное отличие от прежних времён.
«Любимый! Только ты и я и наши дети», — подхватила Подольская в комментариях.
Что произошло с парой, которая всегда была открытаРаньше всё было иначе. Пресняков и Подольская охотно открывали дверь в свою семейную жизнь: давали совместные интервью, делились рецептами идеального брака, с удовольствием позировали дуэтом. Сегодня — тишина. И не только в ответах на вопросы. В социальных сетях они тоже словно разошлись по разным углам.
Владимир — в своём творческом космосе, с гитарами, студией, музыкой. Наталья — в своём, с детьми, бытом, личными размышлениями. Когда-то их можно было увидеть в совместных рекламных кампаниях, услышать в дуэтах. Сейчас — ничего. Ни одного анонса, ни одной песни на двоих. Привычная картина гармоничного союза сменилась двумя параллельными монологами.
Что на самом деле стоит за тишиной звёздной парыВ немногочисленных откровенных беседах с журналистами Подольская не раз подчёркивала: их союз — это каждодневная работа над собой. Случалось всякое: и ссоры, и ревность, и моменты, о которых не говорят при камерах. Психологи, наблюдающие за звёздными парами, замечают: молчание в ответ на слухи — не всегда признак благополучия. Иногда это просто усталость от бесконечных объяснений.
«После многих лет в браке пара либо находит новую точку опоры, либо начинает существовать по инерции. Разница снаружи почти незаметна», — поясняет семейный психолог.
Загадочное заявление Натальи Подольской на фоне слухов о разводеИнсайдеры осторожничают, аккуратно намекают: в окружении пары давно шепчутся о том, что их союз переживает не лучшие времена. Якобы творческие амбиции супругов всё труднее совмещать с жизнью под одной крышей.
«Они всегда умели договариваться», — отвечают с долей сомнения близкие знакомые.Возможны два сценария, и оба одинаково вероятны. Первый: молчание — это осознанная позиция людей, уставших подпитывать жёлтую прессу. Второй: за красивой картинкой в соцсетях действительно что-то изменилось, и супруги просто не готовы обсуждать это публично. В начале марта Подольская в своём блоге ответила на вопрос подписчика, как они с Пресняковым мирятся после ссор.
«Вы знаете, мне кажется, пара, прожившая вместе очень много лет, в какой-то момент перестаёт ссориться. И мне кажется, что если это не так, то есть о чём задуматься…» — написала певица.