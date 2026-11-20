20 ноября 2026, 15:23

Фото: iStock/avtk

Зимой даже короткий ответ на сообщение может стать испытанием: без перчаток мерзнут пальцы, а в обычных экран смартфона не всегда реагирует на касания. Решить проблему поможет пара с сенсорными вставками. Но при покупке важно проверить не только работу с телефоном, но и посадку, материал и защиту от ветра. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как работают перчатки для сенсорного экрана Какие материалы помогут сохранить тепло Нужны ли защита от ветра и влаги Как подобрать размер перчаток Какие перчатки выбрать для города и сильного холода На что обратить внимание перед покупкой

Как работают перчатки для сенсорного экрана

Фото: iStock/Creative-Family

Какие материалы помогут сохранить тепло

Нужны ли защита от ветра и влаги

Фото: iStock/Manuel Faba Ortega

Как подобрать размер перчаток

Какие перчатки выбрать для города и сильного холода

Фото: iStock/Kalmora Velin

На что обратить внимание перед покупкой