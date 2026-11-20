20 ноября 2026, 13:32

Сексолог Миллер: ухаживания за девушкой в GTA являются виртуальной изменой

Фото: iStock/EKKAPHAN CHIMPALEE

Ухаживания за виртуальными девушками в игре GTA могут стать своеобразной формой измены реальной партнёрше, даже если физической близости с другими женщинами нет.





Как отметила в беседе с Life.ru сексолог Александра Миллер, за подарками игровым персонажам и увлечением вымышленными отношениями может скрываться попытка мужчины компенсировать нехватку признания и убежать от проблем в реальной жизни.





«Я вам скажу крамольную вещь: это и есть самая настоящая виртуальная измена. Не физическая, нет, а измена в голове», — заявила эксперт.

«Ему нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты молодец, ты герой, ты справишься». А если дома он слышит только «мусор вынеси» и «опять ты в телефоне», то он идёт туда, где его хвалят. Пусть даже это пиксели. Пиксели, которые смотрят на него с восхищением», — пояснила Миллер.