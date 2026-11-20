Сексолог объяснила, почему ухаживания в GTA можно считать изменой
Сексолог Миллер: ухаживания за девушкой в GTA являются виртуальной изменой
Ухаживания за виртуальными девушками в игре GTA могут стать своеобразной формой измены реальной партнёрше, даже если физической близости с другими женщинами нет.
Как отметила в беседе с Life.ru сексолог Александра Миллер, за подарками игровым персонажам и увлечением вымышленными отношениями может скрываться попытка мужчины компенсировать нехватку признания и убежать от проблем в реальной жизни.
«Я вам скажу крамольную вещь: это и есть самая настоящая виртуальная измена. Не физическая, нет, а измена в голове», — заявила эксперт.
Она считает, что причина такого поведения заключается не столько в самой игре, сколько в ощущении собственной значимости, которое мужчина получает в виртуальном мире. В обычной жизни ему может не хватать смелости поговорить с начальником, решиться на экстремальное развлечение вроде прыжка с парашютом или обсудить с любимой женщиной неприятную тему.
В GTA же человек может почувствовать себя совершенно другим: уверенным, сильным и успешным героем, у которого есть дорогие автомобили, привлекательная внешность и возможность одаривать виртуальных девушек. При этом ему не приходится сталкиваться с собственными комплексами, решать конфликты или отвечать за ошибки.
По словам сексолога, подобное погружение в вымышленную реальность иногда свидетельствует о недостатке внимания и признания в повседневной жизни. Она подчеркнула, что причиной измены становится не всегда неудовлетворённость интимными отношениями. Некоторым мужчинам гораздо важнее ощущать себя нужными, получать поддержку, слышать похвалу и чувствовать восхищение со стороны окружающих.
Если же дома партнёр регулярно сталкивается с претензиями и бытовыми требованиями, он может начать искать эмоциональный комфорт в игре.
«Ему нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты молодец, ты герой, ты справишься». А если дома он слышит только «мусор вынеси» и «опять ты в телефоне», то он идёт туда, где его хвалят. Пусть даже это пиксели. Пиксели, которые смотрят на него с восхищением», — пояснила Миллер.
Ещё одним тревожным признаком специалист назвала состояние, когда мужчина часами проводит время перед экраном с блаженным выражением лица, практически не замечая происходящего вокруг. По оценке Миллер, в такие моменты его привлекает не столько виртуальная девушка, сколько собственный идеализированный образ.
Таким образом, возникает своеобразная форма измены самому себе: человек увлекается вымышленной версией собственной личности — смелой, успешной и уверенной, которой ему хотелось бы быть в реальности.
Сексолог также посоветовала женщинам обратить внимание на то, как партнёр распределяет внимание и проявляет заботу. Если мужчина с удовольствием приобретает подарки персонажам GTA, но давно перестал радовать свою настоящую избранницу, стоит прямо спросить его, когда он в последний раз делал что-то приятное для неё.
По мнению Миллер, важно не просто отказаться от виртуального мира, а научиться переносить приобретённую там уверенность в повседневную жизнь: проявлять инициативу, не избегать сложных разговоров и уделять внимание близкому человеку. В противном случае отношения могут постепенно превратиться в совместное проживание двух людей, каждый из которых существует в собственной реальности и занят своей игрой.