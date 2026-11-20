Акция «Щедрый вторник» пройдёт в этом году 1 декабря
Всероссийская общественная акция «Щедрый вторник», направленная на вовлечение людей в благотворительную деятельность, состоится 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.
«Щедрый вторник» проводится в России с 2016 года. За это время к акции присоединились свыше пяти тысяч организаций из 260 населенных пунктов страны.
«Проект неоднократно доказывал свою эффективность. В дни проведения акций пожертвования в различные благотворительные организации возрастали в среднем в четыре раза», — отмечается в сообщении.Мероприятия в рамках акции стартуют уже сегодня, 20 ноября, и завершатся 10 декабря. Координатором проекта выступает фонд «Культура благотворительности».