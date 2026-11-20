20 ноября 2026, 13:44

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Всероссийская общественная акция «Щедрый вторник», направленная на вовлечение людей в благотворительную деятельность, состоится 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.





«Щедрый вторник» проводится в России с 2016 года. За это время к акции присоединились свыше пяти тысяч организаций из 260 населенных пунктов страны.





«Проект неоднократно доказывал свою эффективность. В дни проведения акций пожертвования в различные благотворительные организации возрастали в среднем в четыре раза», — отмечается в сообщении.