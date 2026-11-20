20 ноября 2026, 14:07

Экономист Бархота: досрочное погашение долга не отменяет выплату процентов

Фото: iStock/mizar_21984

Досрочное погашение кредита не всегда позволяет заемщику сэкономить на процентах: некоторые банки предусматривают в договорах условия, обязывающие клиентов выплатить все начисленные проценты даже при возврате долга раньше срока. На этот нюанс обратил внимание экономист Андрей Бархота в беседе с NEWS.ru.





По словам эксперта, стандартный ежемесячный платёж по кредиту состоит из двух частей: основной задолженности и процентов за пользование заёмными средствами. При досрочном закрытии кредита заёмщик, по идее, должен вернуть оставшуюся сумму долга без необходимости оплачивать проценты за весь первоначально установленный период.



Однако на практике ситуация может отличаться из-за условий кредитного соглашения.





«Если вы досрочно погашаете кредит, существует вероятность, что не удастся сэкономить на процентах. Напомню, что каждый ежемесячный платеж включает в себя как тело долга, так и процентный расход. По идее, если кредит погашается досрочно, то выплачивается только тело долга, а процентный расход заемщик нести уже не должен. Тем не менее, есть очень серьезный нюанс. Он связан с тем, что в кредитных договорах банки часто прописывают условия, согласно которым заемщик может погасить долг в любой момент, но при этом обязан выплатить и все причитающиеся процентные платежи. Такое встречается довольно часто», — пояснил Бархота.