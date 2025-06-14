Идеальная бывшая: почему Алексей Гоман в 40 лет без жены и как выглядит его красавица-дочь

14 июня 2025, 11:37

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Алексей Гоман не так известен современным слушателям и молодежи, как раньше, но в свое время он занимал верхние строчки музыкальных хит-парадов. О том, как складывается его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».





Содержание Путь к большой любви Развод без скандалов и дружеские отношения Как сейчас живет Алексей Гоман

Путь к большой любви

Мария Зайцева с дочерью (Фото: Телеграм @mariazaitseva1983)



Развод без скандалов и дружеские отношения

Как сейчас живет Алексей Гоман