Дочь Дональда Трампа показала новые фото в купальнике
Иванка Трамп опубликовала фотографии в купальнике
Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп поделилась новыми пляжные кадры. Пост появился в ее личном блоге.
Так, на одной фотографии 43-летняя дочь американского президента Дональда Трампа появилась в слитном купальнике голубого цвета. А на другом кадре она позировала в черном бикини. На последнем фото Иванка показала подтянутую фигуру в бюстгальтере и длинной юбке с пестрым принтом.
«Нет места, где бы я чувствовала себя более свободной, заземленной и спокойной. Океан восстанавливает, смиряет и вдохновляет», — обратила внимание знаменитость.
Подписчики оценили фотографии фотомодели и отметили, что на них она очень красивая.
«Ты отлично выглядишь с доской для серфинга», «Такая красивая!», «Удивительная Иванка!», «Прекрасная женщина», — написали фолловеры.
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