Дочь Дональда Трампа показала новые фото в купальнике

10 июня 2025, 11:21

Иванка Трамп опубликовала фотографии в купальнике

Иванка Трамп (Фото: Инстаграм* @ivankatrump)

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп поделилась новыми пляжные кадры. Пост появился в ее личном блоге.





Так, на одной фотографии 43-летняя дочь американского президента Дональда Трампа появилась в слитном купальнике голубого цвета. А на другом кадре она позировала в черном бикини. На последнем фото Иванка показала подтянутую фигуру в бюстгальтере и длинной юбке с пестрым принтом.





«Нет места, где бы я чувствовала себя более свободной, заземленной и спокойной. Океан восстанавливает, смиряет и вдохновляет», — обратила внимание знаменитость.

Иванка Трамп (Фото: Инстаграм* @ivankatrump)



«Ты отлично выглядишь с доской для серфинга», «Такая красивая!», «Удивительная Иванка!», «Прекрасная женщина», — написали фолловеры.