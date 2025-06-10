«Я не получила награду»: Лера Кудрявцева эмоционально рассказала о поражении на премии ТЭФИ-2025
Лера Кудрявцева рассказала о премии ТЭФИ-2025. Телеведущая отметила, что бронзовая статуэтка Орфея является важной наградой.
Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ» прошла накануне в Большом театре. Ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Николай Басков. Также телезвезда была представлена в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу», а её программа «Секрет на миллион» боролась за звание «Лучшее развлекательное ток-шоу выходного дня».
54-летняя артистка выбрала для мероприятия эффектный образ. Лере сделали гладкую укладку и нанесли выразительный макияж с акцентом на глаза и губы. Кудрявцева была в чёрном макси-платье из плотного материала с изящной баской.
После мероприятия ведущая подвела итоги премии, отметив, что в этом году не стала победителем.
«Провели с Николаем Басковым телевизионную премию "ТЭФИ". Награду не получила, но быть в финале – это, знаете ли, тоже почётно. Всех коллег поздравляю от души! Для всех телевизионщиков – это важная награда! Прём дальше», – с юмором отметила Кудрявцева.Давний друг телезвезды певец Сергей Лазарев получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» за программу «Ну-ка, все вместе» в тандеме с Николаем Басковым. Артист восхитился образом Леры, отметив, что она была, как всегда, неотразима.