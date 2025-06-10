Звезде «Интернов» Светлане Камыниной предстоит сложная операция по замене суставов на протезы
Актрисе Светлане Камыниной могут заменить суставы на протезы
Актрисе Светлане Камыниной грозит операция по замене суставов на протезы. Звезду «Интернов» полгода мучают сильные боли в коленях и бедре.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 46-летнюю актрису беспокоят тазобедренный и коленный суставы. Медики диагностировали их изменение в структуре с нарушением функции. В связи с этим, Камынина не может полноценно ходить и постоянно испытывает боль.
Если состояние Светланы ухудшится, ей могут потребоваться эндопротезы – искусственные суставы.
Актриса, исполнившая роль главврача Анастасии Кисегач, не смогла прокомментировать состояние своего здоровья.
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