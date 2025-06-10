Звезде «Интернов» Светлане Камыниной предстоит сложная операция по замене суставов на протезы

Актрисе Светлане Камыниной могут заменить суставы на протезы
Светлана Камынина (фото: Instagram* @actresskamynina)

Актрисе Светлане Камыниной грозит операция по замене суставов на протезы. Звезду «Интернов» полгода мучают сильные боли в коленях и бедре.



Как сообщает Telegram-канал Mash, 46-летнюю актрису беспокоят тазобедренный и коленный суставы. Медики диагностировали их изменение в структуре с нарушением функции. В связи с этим, Камынина не может полноценно ходить и постоянно испытывает боль.

Если состояние Светланы ухудшится, ей могут потребоваться эндопротезы – искусственные суставы.

Актриса, исполнившая роль главврача Анастасии Кисегач, не смогла прокомментировать состояние своего здоровья.

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