«Идеальная девочка бросает вызов»: Психолог объяснила, почему Самойлова улетела в Париж, а Джиган избегает вопросов о браке

07 октября 2025, 11:54

Психолог Кардиакос: Самойлова уехала одна, чтобы понять, какая она на самом деле

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: телеграм-канал @sammyfam)

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова перестали появляться вместе на публичных мероприятиях, и фанаты заподозрили их в очередном разладе. Кроме того, блогерша сейчас красуется на неделе парижской моды, а ее супруг сидит с детьми в Москве и отказывается отвечать на вопросы.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» прокомментировала ситуацию в семье Оксаны Самойловой и Джигана, предположив, что причина нынешнего кризиса кроется не только в поведении мужа, но и во внутреннем состоянии самой Самойловой, которая 15 лет несла на себе «идеальную ношу» и теперь, возможно, переживает экзистенциальный кризис.





«Она всегда демонстрировала максимальную гармонию. И сложно смотреть за тем, что скрывается за идеальной картинкой. За Оксаной ни одного скандала не было. Основная причина всегда была в Денисе. Но отчасти, как от синдрома отличницы, бывает сложно нести идеальную ношу», — отметила она.

Оксана Самойлова (Фото: телеграм-канал @sammyfam)



«Возможно, отъезд Оксаны – это больше про внутренний личностный бунт, где она в четырёх детях и муже хочет лучше разглядеть себя. То есть я вообще чего хочу? Я какая? Это тот вопрос, который стоит каждой женщине задать себе, когда она подходит к рубежу 40 лет», — объяснила психолог.

Семья Джигана и Оксаны Самойловой (Фото: телеграм-канал @sammyfam)

«Если уходит отец, то у ребенка может сформироваться травма отвержения. Здесь как будто бы она держится за Дениса очень. Брак становится чем-то суперважным и хрупким», — подчеркнула эксперт.