«Идеальная девочка бросает вызов»: Психолог объяснила, почему Самойлова улетела в Париж, а Джиган избегает вопросов о браке
Психолог Кардиакос: Самойлова уехала одна, чтобы понять, какая она на самом деле
Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова перестали появляться вместе на публичных мероприятиях, и фанаты заподозрили их в очередном разладе. Кроме того, блогерша сейчас красуется на неделе парижской моды, а ее супруг сидит с детьми в Москве и отказывается отвечать на вопросы.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» прокомментировала ситуацию в семье Оксаны Самойловой и Джигана, предположив, что причина нынешнего кризиса кроется не только в поведении мужа, но и во внутреннем состоянии самой Самойловой, которая 15 лет несла на себе «идеальную ношу» и теперь, возможно, переживает экзистенциальный кризис.
«Она всегда демонстрировала максимальную гармонию. И сложно смотреть за тем, что скрывается за идеальной картинкой. За Оксаной ни одного скандала не было. Основная причина всегда была в Денисе. Но отчасти, как от синдрома отличницы, бывает сложно нести идеальную ношу», — отметила она.Психолог обратила внимание на то, что Самойлова уже 15 лет находится в роли «хорошей мамы», которая всегда скрепляет союз, прекрасно выглядит и быстро восстанавливается после родов. Складывается ощущение, что ей негде отдохнуть от всего и скинуть маску.
«Возможно, отъезд Оксаны – это больше про внутренний личностный бунт, где она в четырёх детях и муже хочет лучше разглядеть себя. То есть я вообще чего хочу? Я какая? Это тот вопрос, который стоит каждой женщине задать себе, когда она подходит к рубежу 40 лет», — объяснила психолог.
Особое внимание Кардиакос уделила молчанию блогерши. Она напоминает, что Самойлова комментирует всё, кроме кризисов.
В качестве одной из глубинных причин такого поведения психолог называет детскую травму Самойловой, связанную с уходом отца из семьи.
«Если уходит отец, то у ребенка может сформироваться травма отвержения. Здесь как будто бы она держится за Дениса очень. Брак становится чем-то суперважным и хрупким», — подчеркнула эксперт.
В заключении собеседница приходит к выводу, что происходящее с Оксаной — это, вероятно, серьёзный кризис, который заставляет её задать себе главный вопрос: «Какая я, когда я не рядом с ними?».