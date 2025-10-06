Российскую блогершу Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga
Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова была не допущена на показ бренда Balenciaga в рамках Парижской недели моды. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
По ее словам, при попытке пройти на шоу организаторы долго проверяли информацию о пригласительном Самойловой, после чего ей отказали во входе. Сама Самойлова предположила, что могла стать жертвой мошенничества при покупке билета. Как оказалось, пригласительный она купила за восемь тысяч евро (около 770 тысяч рублей).
Блогерша заявила, что ее обманули. От дальнейших комментариев она отказалась.
