Российскую блогершу Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga

06 октября 2025, 12:22

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова была не допущена на показ бренда Balenciaga в рамках Парижской недели моды. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.