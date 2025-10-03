Достижения.рф

Поклонники заподозрили разлад в отношениях Джигана и Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Telegram @sammyfam)

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова перестали появляться вместе на публичных мероприятиях, что породило слухи у их фанатской базы. Об этом пишет Телеграм-канал «Звездач».



Самойлова сейчас красуется на неделе парижской моды, публикую кадры с мероприятия. Тем временем ее супруг сидит с детьми в Москве и уклоняется от беседы с журналистами. Он появился с сыном на открытии нового телевизионного сезона RU. TV, но отвечать на вопросы отказался.

Страницы звездной пары в социальных сетях завалены вопрошающими комментариями фанатов. Часть из них считает, что пара таким образом пиарится, а другие полагают, что в семье произошел очередной конфликт. При этом оба игнорируют вопросы фанатов, чем порождают еще больше слухов.

Александр Огарёв

